Jordan Adéoti : "Continuer à rêver de coupe d'Europe"

Phénomène plutôt rare depuis le début de la saison et notamment depuis que le Stade Malherbe Caen est sur le podium de Ligue 1, un élément de l'équipe s'est exprimé sur le "rêve de Coupe d'Europe", alors que Caen n'y a plus goûté depuis 1992. "C'est plutôt les gens de l'extérieur, nos amis, nos familles qui nous chambrent en disant, on va te regarder le mercredi l'année prochaine. Mais pour l'instant ça reste de l'humour", a confié Jordan Adéoti. Pendant cette conférence de presse, il a rappelé à de nombreuses reprises que l'essentiel à l'heure actuelle est de prendre les matchs les uns après les autres, sans calculer.

La première partie de saison extrêmement compliquée il y a un an est encore dans toutes les têtes. Elle est de nature à permettre à l'effectif de rester les pieds sur terre. "La Ligue des champions, ce n'est pas pour l'instant un objectif. C'est plus un sujet de plaisanteries. Pour tous, c'est un rêve de disputer cette compétition. En nous tous, en tout cas je l'ai, ce petit espoir de tenir comme ça en deuxième partie de saison pour espérer accrocher une place en coupe d'Europe."

