Johnny Hallyday ce soir au Zénith de Rouen

Rester vivant, c'est également le titre du 49e album de Johnny Hallyday, on y retrouve l'idole authentique sous son meilleur jour en version rock énergique. Malgré le temps qui passe, la magie opère dès les premières notes : sur scène, Johnny impressionne toujours avec sa voix puissante, ses mythiques déhanchés, ses tenues de cuir et ses lunettes noires. Avec pour introduction le titre phare de l'album, Johnny commence fort ce show spectaculaire à l'américaine puis interprète ses plus beaux succès, Sarah, Gabrielle et Ô Carole pour le plus grand plaisir de ses fans de toujours, avant de rendre un vibrant hommage à Michel Berger avec Quelque chose de Tennessee.

