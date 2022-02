Paris (AFP). Ligue 1: un alléchant Nice-PSG en ouverture de la 17e journée

Une fois n'est pas coutume, l'affiche de la 17e journée de Ligue 1 se jouera en ouverture, vendredi à Nice, où le Paris SG, intouchable leader, va affronter la brillante jeune garde azuréenne emmenée par le renaissant Hatem Ben Arfa. Paris, qui reste sur son troisième nul et son premier match sans but de la saison chez l'étonnant promu Angers (3e), n'a pas pâti de ce coup de frein puisque ses poursuivants, Caen (2e), Lyon (4e) ou encore Nice (5e), également auteurs de nuls, n'en ont pas profité pour réduire leur écart de points. A Nice, le PSG, déjà champion d'automne, cherchera donc à glaner une 14e victoire afin précisément de prendre encore plus d'avance, alors qu'il doit par la suite affronter deux autres concurrents: recevoir l'OL le 13 décembre et se déplacer à Caen le 19 pour la dernière journée de la phase aller. Pour le Gym, plus jeune équipe de L1 (24 ans de moyenne), qui peine cependant plus à domicile qu'à l'extérieur, le test sera grandeur nature. Notamment pour son attaque qui est la 2e meilleure du championnat (30 buts) derrière celle de Paris (37), mais est restée muette lors des deux derniers matches à Lorient (0-0) et Toulouse (défaite 2-0). Et si Nice a du mal face aux petites équipes, elle rayonne face aux grosses cylindrées La journée se poursuivra samedi et dimanche, avec notamment l'opposition Marseille-Montpellier et le duel d'outsiders entre Lyon et Angers, tandis que le dauphin Caen recevra Lille, 18e mais qui a regoûté à la victoire mercredi aux dépens de Saint-Etienne (1-0), pour le deuxième match de Frédéric Antonetti à la tête du Losc. Le programme de la 17e journée: Vendredi: (20h30) Nice - Paris SG Samedi: (17h00) Lyon - Angers (20h00) Caen - Lille Bastia - Monaco Toulouse - Lorient Reims - Troyes Gazélec Ajaccio - Nantes Dimanche: (14h00) Marseille - Montpellier (17h00) Bordeaux - Guingamp (21h00) Saint-Etienne - Rennes

