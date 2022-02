L'accidenté avait simulé un jogging

De la peur lorsqu’une voiture coupe la route, percute la barrière de sécurité et finit par faire plusieurs tonneaux. De l'étonnement, lorsque le conducteur s'extrait du véhicule accidenté, attrape son sac et s'enfuit en courant.

A la police, T.T raconte qu'il faisait son jogging, malgré ses habits tachés de sang. Après quelques moments de résistance, il accepte de souffler dans l'alcootest qui révèle 0,80 g d'alcool par litre de sang. « Oui, reconnait-il enfin, j'ai perdu le contrôle de la voiture, ce doit être dû à une défaillance mécanique... ça m'a tellement choqué que je me suis rincé la bouche avec une gorgée de whisky que j'avais dans mon sac, pour m'en remettre... »

Au poste, il se montre très excité, profère des injures et des menaces de mort à l'encontre des policiers. En plus de rouler sans assurance, il s’avère que l'individu ne disposait plus de permis. En effet, en janvier il avait été contrôlé au volant d'un semi-remorque, sans assurance et sous l'emprise de stupéfiant, ceci en récidive.

Le prévenu, âgé de 24 ans, assure qu'il a, depuis, soigné sa dépendance au cannabis. Il comparaissait mercredi 2 décembre devant le Tribunal de grande instance de Caen pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et pour menace de crime et outrage à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. T.T a finalement été condamné à six mois de prison dont deux mois fermed ainsi qu'à 350 euros de préjudice moral et à 100 euros d'amende.