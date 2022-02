Le bon bilan de la collecte de la Banque Alimentaire de l'Orne

La baisse de fréquentation des magasins n'a eu qu'un impact très limité sur les résultats avec un fléchissement des dons de 4,97% et la Banque Alimentaire de l'Orne salue l'ensemble des bénévoles et des donateurs pour cette preuve de solidarité: "toutes les denrées offertes pendant ces deux jours vont permettre de compléter les stocks de la Banque Alimentaire de l'Orne et seront ensuite distribuées intégralement tout au long de l'année dans notre département".

"Ce sont plus de 100.000 repas que nous allons pouvoir distribuer dans les mois à venir dans l'Orne", expliquent les responsables de la collecte, qui saluent l'engagement, année après année, de plus de 1000 bénévoles (grande distribution, entreprises solidaires, associations partenaires, étudiants, clubs services, collèges et écoles etc.) aux côtés de la Banque Alimentaire de l'Orne.

La mobilisation des bénévoles ne s'est pas arrêtée à la fin du week-end de collecte : un grand nombre d'entre eux a continué d'accompagner la Banque Alimentaire de l'Orne dans les jours qui ont suivi, pour trier et stocker, dans les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, toutes les denrées récoltées. C'est une chaîne de solidarité entièrement locale.

Au niveau national, l'aide alimentaire permet à près de 4 millions de nos concitoyens de ne pas basculer dans l'exclusion. Grâce à ces denrées récoltées les 5300 associations et CCAS partenaires des Banques Alimentaires vont disposer d'un moyen efficace pour accompagner les personnes les plus fragiles.