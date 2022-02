Un cannabiculteur interpellé près du Havre

Une patrouille pédestre de la BAC circule dans le secteur de la rue du Midi à Harfleur le lundi 30 novembre lorsqu'elle sent une forte odeur de cannabis. Les policiers entreprennent alors des recherches et il est établi que l'odeur provient d'un pavillon. Les forces de l'ordre prennent contact avec le propriétaire des lieux. Il reconnaît détenir une plantation dans son sous-sol.

L'homme de 45 ans est interpellé et placé en garde à vue.

36 plants dans le sous-sol

La brigade des stupéfiants de la sûreté urbaine du Havre se saisit de l'affaire et procède à la perquisition du domicile du mis en cause. 36 plants de cannabis, 15g de résine de cannabis, dix sachets de préparation et trois balances de précision sont retrouvés, ainsi que 300€ d'espèces.

L'homme de 45 ans a indiqué qu'il s'agissait de sa deuxième culture en neuf mois et qu'elle était réservée à sa propre consommation. Il a expliqué aux policiers avoir acquis le cannabis auprès d'un individu au Havre et que l'argent en espèces provenait de la vente d'un véhicule qu'il aurait restauré. Il a reçu une convocation par officier de police judiciaire pour le 9 juin. L'individu est déjà connu des services de police.