Washington (AFP). Fusillade meurtrière en Californie: un suspect identifié

Un des auteurs présumés de la fusillade qui a fait 14 morts mercredi à San Bernardino en Californie se nommait Syed Farook, soit l'identité d'une personne qui travaillait pour les services de santé de la ville, a rapporté le LA Times. Farook, un citoyen américain, serait l'homme lourdement armé qui a été tué, en compagnie d'une femme également porteuse d'une arme de poing et d'un fusil d'assaut, dans un 4x4 noir par la police lors d'un échange de tirs sur un axe routier. La tuerie a été perpétrée lors d'une réunion festive des personnels de santé du comté de San Bernardino, durant laquelle une dispute aurait éclaté selon la police. Or, selon le journal LA Times, les services de santé de San Bernardino emploient un expert sanitaire nommé Syed Farook. L'AFP a constaté que le nom de Syed Farook apparaissait bien sur un document officiel de ces services. Et, selon NBC, la piste du 4x4 noir permet de remonter à un habitant local nommé Syed Farook. Un troisième suspect pourrait être impliqué dans la fusillade qui a fait également 17 blessés, mais la police n'avait pas confirmé mercredi soir cette hypothèse. Le bilan de cette fusillade est le plus lourd depuis le carnage perpétré en décembre 2012 dans l'école de Sandy Hook à Newtown (Connecticut, nord-est), où 26 personnes avaient trouvé la mort, dont 20 enfants de CP.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire