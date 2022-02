Top 15 des sites internet pour glandouiller au bureau.

Par chance, le web regorge de bon plans, de sites et de subterfuges pour vous aider à ne RIEN FAIRE au bureau !







15. Trouvez le Koala

Koalas To The Max

Passez votre souris au dessus des cercles, pour qu'ils se divent en d'autres petits cercles et ainsi de suite, jusqu'à découvrir... un Koala !









14. Solo de Flûte à Bec

Minecraft Stal

Pour écouter un solo de flute à bec magnifique reprenant la musique du célèbre jeu Minecraft...









13. Le téléphone sonne ! Répondez !!

Ringing Telephone

De quoi faire péter les plombs aux collègues !









12. 2 minutes à perdre

Do Nothing For 2 Minutes

Ne faites plus rien ! Deux minutes pour ne rien faire du tout et écouter le bruit des vagues.









11. La République Des Mangues

Republique Des Mangues

... La page où vous verrez... Une mangue !









10. Haneke

Haneke

Trouvez la boule rouge et essayez de cliquer dessus.









9. La Patience est une vertue

Patience Is A Virtue

Patience... ça arrive !









8. Staggering Beauty

Staggering Beauty

Faites bouger avec votre souris le petit ver de terre, comme les petits bonhommes gonflés à l'air... ça occupe ! Attention n'y allez pas si vous êtes épileptique!









7. Des couleurs qui tombent...

Falling Falling

Et qui tombent... et qui tombent... accompagnées par une musique angoissante... Enfin accompagnées par une note de musique qui ne fait que tomber dans les graves à l'infini !









6. Heeeeeeeey Hooooooooo

heeeeeeeey et hooooooooo

Un site qui vous dit Heeeeeeeey... Hoooooooooo...









5. Les canards sont les meilleurs

Ducks Are The Best

ça non plus, ça ne sert pas à grand chose... Mais ça passe le temps !









4. Mon ordinateur est-il allumé ?

Is My Computer On

Ce site internet vous dit si oui ou non votre ordinateur est allumé.









3. Yaliptamtam yalimtamtoum

Leek Spin

Le but : Tenir le plus longtemps possible sur le site sans craquer. Allumez vos haut-parleurs, un petit chrono en bas de l'écran vous dit depuis combien de temps vous écoutez. Faites un concours entre collègues pour savoir qui tiendra le plus longtemps.









2. Testez vos réflex

Sleep Sheep

Attention, ce jeu peut devenir addictif !









1. Ne voyez vous pas que je suis occupé ?

Can't You See I'm Busy ?

Sur cette pépite, vous trouverez des jeu pour jouer sur vos logiciels de travail tel que Word ou Excel. Vous téléchargez des documents configurés pour jouer tout en donnant l'impression de travailler !