Paris (AFP). Obama appelle Ankara et Moscou à se concentrer sur l'ennemi commun: l'EI

Le président américain Barack Obama a appelé mardi à Paris la Turquie et la Russie à se concentrer sur "l'ennemi commun", l'organisation Etat islamique (EI), à l'issue d'une rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. "Nous avons parlé de la manière dont la Turquie et la Russie pourraient travailler à réduire les tensions", a dit M. Obama, au moment où la tension est au maximum entre Ankara et Moscou. "Comme je l'ai dit à M. Erdogan, nous avons tous un ennemi commun et c'est l'EI, et je veux être certain que nous nous concentrons sur cette menace".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire