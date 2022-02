PARIS (AFP). Coupe de l'America: l'accident de Cammas chamboule les plans

L'accident de Franck Cammas, "sérieusement" blessé lundi lors d'un entraînement en baie de Quiberon (Morbihan), "chamboule les plans" du Groupama Team France en vue de la Coupe de l'America 2017, mais, pour son équipe, le skipper a "une seule idée en tête: c'est revenir". "Dans un premier temps, c'est vrai que ça chamboule les plans", a reconnu le responsable de la communication du défi français, Vincent Borde, "car Franck est le barreur d'un des bateaux". "Mais il a certainement une seule idée en tête: c'est revenir", a-t-il ajouté dans un entretien avec France Bleu Breizh Izel. "Quand? C'est trop tôt pour le dire, laissons aux chirurgiens le temps de l'opérer. Mais le projet continue, on ne doute pas de sa capacité à reprendre la barre du bateau dans les meilleurs délais". Cammas a été "sérieusement" blessé à la jambe droite lors d'un entraînement à deux bateaux - des catamarans GC32 -, dans le cadre de la préparation à la "Cup" 2017, avait auparavant annoncé son équipe dans un communiqué. - "Un choc assez violent" - "Lors d'une manoeuvre sur une procédure de départ, à un moment où on accélère assez fortement, Franck est passé par dessus bord pour une raison qu'on ne connaît pas et, malheureusement, son pied a été frappé par le safran (qui se trouvait hors de l'eau à ce moment-là), a précisé Vincent Borde. Avec la vitesse, ça fait un choc qui est assez violent. Son pied a été abîmé". Cammas a été rapidement récupéré à bord d'un bateau semi-rigide d'assistance et rapatrié à terre, où l'attendaient les sapeurs-pompiers et un médecin du Samu. Il a ensuite été évacué par hélicoptère vers l'hôpital de Nantes, où il a été "très rapidement pris en charge". A 18h00, le skipper français était en salle d'opération "ou sur le point d'y être", a confié un proche. La gravité de sa blessure n'a pas été précisée. Cammas, 42 ans, possède l'un des plus beaux palmarès de la voile française. Marin des années 2012 et 2013, vainqueur du Trophée Jules-Verne en 2010, de la Route du Rhum la même année, de la Volvo Ocean Race 2011-2012, de la Petite Coupe de l'America 2013 et 2015, il est - avec Michel Desjoyeaux et Olivier de Kersauson - aux commandes du Groupama Team France, engagé dans la 35e Coupe de l'America, qui se déroulera en 2017 aux Bermudes. Les GC32 sont des catamarans à foils, longs d'une dizaine de mètres, utilisés par le défi français pour s'entraîner. La "Cup" elle-même se disputera avec des catamarans AC50 à foils, d'une quinzaine de mètres.

