Kiev (AFP). La grande famine des années 1930, épisode de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine

Les Ukrainiens ont rendu hommage samedi aux millions de victimes de la grande famine des années 1932-1933, qualifiée par le président Petro Porochenko comme étant un épisode "de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine" Le président Petro Porochenko, le Premier ministre Arseni Iatseniouk, trois ex-chefs de l'Etat ukrainiens et plusieurs centaines d'Ukrainiens ont déposé des épis de blé et allumé des cierges avant de respecter une minute de silence devant le monument aux victimes de l'Holodomor ("grande famine") dans le centre de Kiev. M. Porochenko a affirmé que cette page tragique de l'histoire ukrainienne était un "épisode de la guerre hybride séculaire" menée selon lui par la Russie contre l'Ukraine pour casser les velléités d'indépendance des Ukrainiens. La "guerre hybride" est un terme largement employé en Ukraine et en Occident pour qualifier le conflit armé dans l'Est opposant l'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses, qui a fait plus de 8.000 depuis son déclenchement en avril 2014. Kiev, appuyé par les Occidentaux, accuse la Russie d'avoir instigué ce conflit, de soutenir militairement les rebelles et d'y avoir déployé secrétement des troupes régulières. Moscou dément toute implication dans ce conflit qui a éclaté un mois après l'annexion de la Crimée par la Russie, à la suite de la contestation pro-européenne, réprimée dans le sang à Kiev, qui avait fait chuter le régime prorusse du président Viktor Ianoukovitch. "Depuis 21 mois, l'Ukraine se bat contre l'agression russe. La haine de la Russie contre l'Ukraine et sa volonté de détruire l'Ukraine indépendante restent inchangées", a lancé le président Porochenko. "Je suis convaincu que la grande famine n'aurait pas eu lieu si nous n'avions pas perdu notre Etat indépendant dans les années 1920", a-t-il poursuivi. En 1932, le régime soviétique de Staline avait déclenché une campagne de collectivisation forcée au cours de laquelle il avait réquisitionné semences, blé, farine, légumes et bétail, acculant les paysans à la famine. Selon des historiens ukrainiens et occidentaux, cette famine, provoquée intentionnellement par le pouvoir soviétique, visait à briser les velléités d'indépendance de l'Ukraine. La Russie de son côté dénonce cette interprétation. Les autorités soviétiques avaient bloqué les fournitures de produits alimentaires dans les régions frappées par la famine et continuaient à exporter du blé à l'étranger, alors que des milliers d'Ukrainiens mouraient de faim chaque jour. L'Ukraine a qualifié la grande famine de "génocide" et cherche à la faire reconnaître comme tel par l'ONU.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire