Moscou (AFP). Le téléphone rouge, la Crimée et la chaussure de Khrouchtchev exposés à Moscou

Pourquoi Moscou a-t-il fait don en 1954 de la Crimée à l'Ukraine soviétique ? Le téléphone "rouge" installé entre Moscou et Washington après la crise des missiles de Cuba était-il vraiment un téléphone ? Khrouchtchev a-t-il martelé de sa chaussure son pupitre à l'ONU ? Plus de 700 documents et objets, dont certains montrés pour la première fois au public, sont exposés à Moscou dans une grande rétrospective consacrée à Nikita Khrouchtchev (1894-1971). A la tête de l'URSS de 1953 à 64, il fut l'artisan du processus de déstalinisation et du dégel dans les années 50-60 en Union Soviétique. Décrets officiels, objets personnels de celui qui prit le pouvoir après la mort en 1953 de Staline, messages cryptés du KGB: certains documents établis au plus fort de la Guerre froide prennent une résonance particulière à la lumière de la crise diplomatique actuelle, la pire entre la Russie et les Etats-Unis depuis la fin de l'URSS, dans la foulée du conflit en Ukraine. L'exposition montre notamment le décret original signé le 25 janvier 1954 par Nikita Khrouchtchev, natif de l'est de l'Ukraine, qui entérine "la transmission de la région de Crimée" de la Russie soviétique à l'Ukraine soviétique. Mais plus intéressant encore, un des documents signés le 5 février 1954 par Mikhaïl Tarassov, un des hauts responsables soviétiques qui justifie le don de la péninsule par "l'unité de l'économie, la proximité géographique et l'étroitesse des liens économiques et culturels" entre la Crimée et l'Ukraine, autrement dit le même raisonnement renversé 60 ans plus tard pour justifier son retour dans le giron de la Russie. - XXe congrès du PC - Selon Andreï Sorokine, commissaire de l'exposition organisée pour le 120e anniversaire de la naissance du dirigeant soviétique, il s'agit de tordre le cou aux "mythes". Personnage controversé, Khrouchtchev est avant tout connu pour avoir dénoncé lors d'un rapport du XXe congrès du Parti communiste le culte de la personnalité dont jouissait Staline. Le brouillon de ce discours est ainsi exposé pour la première fois. Mais d'autres documents rappellent une vérité moins connue, notamment encore aujourd'hui en Russie: son rôle dans la Terreur des années 30. Le commissaire de l'exposition, également directeur du département socio-politique des archives d'Etat, a notamment choisi des ordres d'exécution d'"ennemis du peuple" dans la région de Moscou signés à la fin des années 30 par Khrouchtchev. Une des plus célèbres apparitions de Khrouchtchev à l'Ouest fait en revanche encore débat pour le patron des Archives russes: la chaussure avec laquelle Khrouchtchev a martelé une table à l'ONU le 12 octobre 1960. "Il n'y a pas de preuves de cet incident", insiste M. Sorokine, estimant que "toutes les photos présentant Khrouchtchev, sa chaussure à la main, sont truquées". Selon lui, le dirigeant soviétique, excédé par un discours, a bien "enlevé sa chaussure et l'a brandie en signe de désapprobation" mais ne l'a pas utilisée pour marteler la table. Si aucune photo du leader frappant avec sa chaussure n'existe, des photos, notamment de l'AFP, montrent bien Khrouchtchev assis à sa place, une chaussure simplement posée sur la table. Et à l'époque, l'AFP, et d'autres médias, avaient relaté précisément l'incident: "il ôta sa chaussure droite, une chaussure jaune bien cirée, la brandit à bout de bras au-dessus de sa tête () puis s'en servit pour frapper de toutes ses forces sur sa table". - 'Hystérie' à Washington - Mais l'exposition revient également pour la première fois sur la crise la plus grave entre Washington et Moscou: la crise de Cuba en 1962 quand le déploiement de missiles nucléaires soviétiques à proximité des Etats-Unis mena les deux superpuissances au bord de la guerre nucléaire.

