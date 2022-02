PARIS (AFP). PSG: David Luiz de retour contre Troyes

Le défenseur brésilien du PSG David Luiz effectue son retour dans le onze de départ qui affrontera Troyes (17h), la lanterne rouge, samedi au Parc des Princes lors de la 15e journée de Ligue 1 qui pourrait voir le club de la capitale sacré champion d'automne en cas de succès. David Luiz avait manqué le dernier déplacement à Lorient (2-1) en championnat pour cause de blessure à un genou. Mercredi, il n'était pas non plus du voyage à Malmö en Ligue des champions (5-0) en raison d'une suspension. L'entraîneur du PSG Laurent Blanc a par ailleurs procédé à une grosse rotation au sein de son effectif avec notamment la titularisation de Layvin Kurzawa sur le côté gauche de la défense à la place du Brésilien Maxwell. Au milieu, Marco Verratti reste toujours blessé (cheville) mais ses deux compères, Blaise Matuidi et l'Italien Thiago Motta, ont aussi été ménagés. C'est donc un trio inédit Rabiot-Stambouli-Di Maria qui officiera dans l'entre-jeu. Serge Aurier, encore touché aux quadriceps, reste suppléé par le Néerlandais Grégory Van der Wiel à droite de la défense. En attaque, le Brésilien Lucas débutera aux côtés de la superstar suédoise Zlatan Ibrahimovic et de l'Uruguayen Edinson Cavani. Composition du Paris SG: Trapp - Van der Wiel, David Luiz, Thiago Silva (c.), Kurzawa - Rabiot, Stambouli, Di Maria - Lucas, Ibrahimovic, Cavani

