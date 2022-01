Samy Nacéri au théâtre

Après Terres de minuit de Benedetti en 2002, c’est votre seconde fois sur les planches. Que vous apporte le théâtre ?

« Le théâtre c’est pour moi une expérience extraordinaire. Il n’y a pas de tricherie et la sentence est immédiate, chaque représentation est unique et c’est ce qui est excitant. En choisissant ce rôle je me fais plaisir et j’espère aussi faire plaisir au public car la pièce est très drôle.»

Qu’est ce qui vous a plu dans ce texte ?

« Tout d’abord c’est une pièce qui a une histoire particulière. Elle s’inspire d’un fait divers mais si elle a été écrite il y a 50 ans déjà, elle est toujours d’actualité. C’est une pièce pour trois personnages dans laquelle un indien se fait harceler à un arrêt de bus par deux loubards. Elle parle de différences, de sujets profonds mais abordés sous l’angle de l’humour. C’est un texte à la fois populaire et intello. Et j’ai aussi été séduit par le pedigree de la pièce qui a été interprétée pour la première fois en 1968 à Broadway par Al Pacino.»

Vous avez un rôle de mauvais garçon, un rôle qui vous colle à la peau ?

« Après 36 ans de métier, je peux choisir les scénarios qu’on me propose. Ca ne me déplaît pas de faire les voyous si l’histoire est valable et ce scénario et la façon dont il a été mis en scène sont tout à fait pertinents. »

Quels sont vos prochains projets ?

« Je viens de tourner une web -série dans laquelle je joue un gendarme ripou pour la chaîne MCE ainsi qu’un long-métrage russe Rock& road : un road movie à moto et j’ai aussi deux autres films en cours : Une histoire anatolienne sur le thème du génocide arménien où je donne la réplique à Gérard Darmon et un film franco-marocain sur Belleville.»

Pratique. Vendredi 4 décembre à 20h30. Espace Jean Beauchet à Forges-les-eaux. Tarifs 20 à 24E. www.gillevent.fr