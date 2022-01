Décrochage scolaire : l'association Energie Jeunes se mobilise en Normandie

Energies Jeunes, c'est une association créée en 2009 pour lutter contre le décrochage scolaire. Sa déléguée régionale, Christine Nicolas, précise : "L'association mobilise des bénévoles issus du monde de l'entreprise aussi bien que des retraités pour permettre de faire des interventions en binômes dans les classes d'éducation prioritaire des collèges de la Seine-Maritime et de l'Eure."

Les bénévoles de l'association intervenaient jusque-là dans quatre collèges de l'Académie et suivaient 15 classes, soit environ 300 élèves. Une réussite, à entendre Christine Nicolas : "Entre mars et juin 2015, période où nous sommes intervenu, on a senti des déclics chez les élèves. Ils prennent de bonnes habitudes, progressent dans certaines matières. Ils acquièrent un savoir -être qui fait aujourd'hui un peu défaut. Nous essayons de les faire s'accrocher à leurs études pour redonner de l'espoir."

La convention signée avec la rectrice Nicole Ménager doit permettre deux avancées : d'une part, crédibiliser le mouvement auprès des enseignants ; d'autre part, étendre le réseau d'intervention de l'association; Sept nouveaux collèges devraient ainsi accueillir Energie Jeunes, soit une centaine de classes et entre 2000 et 2500 élèves.