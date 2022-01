Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Concert de Moonya

Dans la cadre de l'exposition photographique de Sébastien Banse dédiée aux rockeuses actuelles, Moonya donne un concert pour rendre hommage à La Grande Sophie, Izia ou encore Mademoiselle K.

Pratique. Jeudi 26 novembre à 19h. Médiathèque la Navette à Elbeuf. Gratuit. Tél. 02 35 77 73 00

- The Patriotic Sunday

Les Enfants Perdus investissent le 3 pièces pour une soirée entre pop et folk avec quatre groupes invités : de la pop planante des Nantais de Patriotic Sunday à la folk expérimentale de la Rouennaise Ellah A. Thaun.

Pratique. Jeudi 26 novembre à 21h. Le 3 pièces à Rouen. 5€. Plus d'infos: Facebook des Enfants Perdus

- Les pianistes oubliés

Dans le cadre des méridiennes, redécouvrez Cédar Walton, Ray Bryant, Sonny Clark et Mulgrew Miller, de talentueux jazzmen qui ont marqué leur époque.

Pratique. Vendredi 27 novembre à 12h15. Hôtel de Ville de Rouen. Gratuit. www.conservatoirederouen.fr

- La vie de Brian

Le chef d’œuvre des Monty Python est adapté pour la scène par la Cie Still Kiddin. Joué en anglais et surtitré en français, cette épopée biblique et burlesque n'a rien perdu de sa saveur.

Pratique. Vendredi 27 novembre à 20h. MDU de Mont-Saint-Aignan. Tarifs 3 à 5€. www.stillkiddin.com

- Le show-room de Céline Voisin

La plasticienne présente des œuvres sur papier et des impressions sur tissus à la galerie l'Établi : un univers gai et coloré et de bonnes idées de cadeaux de Noël.

Pratique. Vendredi 27 et samedi 28 novembre de 12h à 19h. Galerie l'Établi à Rouen. www.celinevoisin.fr

- Apéro-conte Mille choses à dire

L'association rouennaise de conteurs amateurs présente son spectacle annuel sous forme d'apéro-conte, alternant contes, historiettes, devinettes et jeux de mots.

Pratique. Vendredi 27 novembre à 19h. Centre Malraux à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 71 61 25

- Un dernier pour la route

Le collectif circassien AOC imagine un spectacle à la fois humoristique et technique pour dix acrobates : une réflexion sur la norme, la place dans le groupe, le plaisir d’être ensemble et les liens qui se tissent.

Pratique. Les 27 et 28 à 20h30 et le 29 novembre à 15h. Cirque Théâtre d’Elbeuf. 12 à 21 €. 02 32 13 10 50

- Bouche-cousue

Ce spectacle évoque le destin d'un petit garçon qui arrête de parler suite à un triste événement. À l'aide d'un mobilier miniature et de jeux de doigts, la conteuse Sophie Verdier donne vie à ses étonnantes aventures.

Pratique. Samedi 28 novembre à 15h. Médiathèque Anne Franck à Déville-lès-Rouen.Tél. 02 32 82 52 22

- Coup Fatal : jazz et baroque

Adepte de projets décalés, Alain Patel met en scène 13 musiciens jazzmen de Kinshasa sur un répertoire baroque interprété avec des instruments traditionnels : une performance où la danse a également sa place.

Pratique. Samedi 28 novembre à 20h. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs 10 à 32 €. Tél. 02 35 98 74 78

- La maison neuve a son salon

Le premier salon de la maison neuve regroupe les acteurs locaux de la construction : idéal pour trouver son terrain, son constructeur et son prêt immobilier !

Pratique. Samedi 28 et dimanche 29 novembre, de 10h à18h, route de Neufchâtel à Isneauville, près de la jardinerie Truffaut.

- Salon de Boos

Avec pour invité d'honneur la peintre rouennaise Sonia Paul, le groupe d'animation de Boos organise le 34e salon de peinture, réunissant 35 peintres, 15 photographes et deux sculpteurs.

Pratique. Samedi 28 et dimanche 29 novembre, 10h à 12h et 14h à 18h. Centre culturel de Boos. Gratuit. Tél. 02 35 23 32 66

- Hors champs de bataille

Dans le cadre du mois du film documentaire, le Pôle Image fait découvrir gratuitement le film Killing Time. Dans le désert du Mojave se retrouvent des soldats en transit, en attente d'un départ ou de retour du front.

Pratique. Dimanche 29 novembre à 11h. L'Omnia à Rouen. Résa sur invitation@poleimagehn.com

- Kitty, Daisy and Lewis au 106

La fratrie Durham présente sur la scène du 106 leur dernier opus simplement baptisé The Third : une bonne bouffée d'optimisme et du rock délicieusement rétro teinté de swing, de blues et de country.

Pratique. Dimanche 29 novembre à 19h. Le 106 à Rouen. Tarifs 11 à 20€. www.le106.com

- Pascale et Michel Robakowski

La céramiste Pascale Robakowski et le peintre et poète Michel Robakowki, deux créateurs normands, confrontent leurs univers inspirés par les formes et les couleurs du pays de Caux et de sa façade maritime.

Pratique. Du 3 au 13 décembre de 14h30 à 19h sauf le lundi et mardi. Atelier 17 à Rouen. 06 40 55 54 20

- Soirée ciné et gastronomie

L'association de promotion de la culture italienne Circolo Italiano organise une soirée thématique à l'Ariel avec la projection du film L'Éveil d'Edoardo et la possibilité de se restaurer sur place dès 19h15.

Pratique. Vendredi 4 décembre à 20h30. À l'Ariel à Mont-Saint-Aignan. Tarif 15€. Résa. 02 35 70 64 73

- Le verre dans tous ses états

La nouvelle exposition collective de l'espace de la Calende est dédiée au verre : un matériau dont les potentialités plastiques sont très nombreuses comme l'illustrent les œuvres des maîtres verriers invités.

Pratique. Jusqu'au 2 janvier. Espace de la Calende à Rouen. Entrée libre. Tél. 09 81 97 38 77