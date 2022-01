Paris (AFP). Michel Onfray renonce à publier en France son essai sur l'islam

Le philosophe Michel Onfray a renoncé à publier en France son essai critique sur l'islam car "aucun débat serein n'est plus possible en France" sur ce sujet, a annoncé vendredi son éditeur Grasset. "Michel Onfray, convaincu qu'aucun débat serein n'est plus possible en France au sujet de l'Islam dans le contexte actuel, renonce à publier +Penser l'Islam+ comme prévu au mois de janvier 2016", a indiqué Grasset à l'AFP. Le livre paraîtra cependant "à l'étranger".

