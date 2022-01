La marche pour le climat aura bien lieu ce samedi à Caen

Les rassemblements sur la voie publique sont pourtant interdit par le ministère de l'Intérieur en conséquence de l'état d'urgence voté suite aux attentats de Paris. Mais l'événement se déroulera malgré tout, sous la forme d'une chaîne humaine.

Ses organisateurs soulignent qu'il s'agit aussi "d'un état d'urgence climatique", et appellent "à être unis et solidaires sur une terre juste et vivable".

Le rendez-vous est fixé à 14h à la Maison du vélo de Caen, comme dans d'autres villes de France et partout dans le monde.