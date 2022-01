2 semaines jour pour jour après les attentats de Paris et de Saint-Denis, la France a rendu ce matin aux Invalides à Paris, un hommage "national et solennel", aux 130 morts et quelque 350 blessés dénombrés lors des attaques jihadistes.

A la même heure à Alençon, un hommage était rendu à Thomas Duperron, cet alençonnais âgé de 30 ans, abattu par Daesh au Bataclan.

Cérémonie d'hommage à Alençon

Quatre auvents blancs abritent des registres de condoléances sur le parvis de la Halle aux toiles, signés par une foule d'anonymes, dont beaucoup ont cotyé la famille:

Attentats de Paris. Thomas, Alençon te dit adieu ... Impossible de lire le son.

10h30, le cercueil de Thomas est acheminé jusqu'à l'intérieur de la Halle. Les 2 grandes salles et le hall d'entrée sont pleins de la famille, des amis, et de simples anonymes. Plus de 650 personnes.

Sur la scène de la salle : 2 grands portraits de Thomas.

La cérémonie est retransmise sur des hauts parleurs à l'extérieur.

Elle commence par une prise de parole de Philippe Duperron, le père de Thomas :

Attentats de Paris. Thomas, Alençon te dit adieu ... Impossible de lire le son.

Puis sa mère lit « demain dès l'aube », un poème de Victor Hugo :

Attentats de Paris. Thomas, Alençon te dit adieu ... Impossible de lire le son.

La cérémonie se poursuit par des témoignages de la famille, des amis ; par des lectures de poèmes, et de la musique, à commencer par « Allelujah », de Léonard Cohen.

Thomas sera inhumé ce samedi, dans la plus stricte intimité familiale.