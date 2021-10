Or : Le bon moment pour vendre ?

Et pour cause, son métier lui impose d’être à l’affût de la moindre fluctuation du prix de l’or. Cette numismate de la rue de Bernières achète le métal précieux sous toutes ses formes, “la monnaie, la médaille, le débris d’or, le bijou ancien et l’or dentaire. Ce dernier est d’ailleurs plus pur que l’or du bijou”, indique-t-elle. Acheté actuellement entre 14 ¤ et 24 ¤ le gramme, l’or reste une valeur sûre. “Ce n’est pas une matière comme les autres. C’est une valeur refuge. Depuis 2008, la crainte d’une dépréciation des devises favorise l’augmentation du prix de l’once d’or”, explique Sandy Campart, enseignant-chercheur en finance de marché à l’IUP Banque Assurance de l’université de Caen.



Excitation médiatique



“Plusieurs facteurs expliquent aussi l’actuelle montée du précieux métal, notamment le “risque souverain”, c’est-à-dire la menace d’une crise de l’endettement public en Europe”. Est-ce pour autant le moment de vendre ? “Des gens hésitants, qui laissaient dormir des lingots dans un tiroir, vont vendre aujourd’hui en se disant que le cours est intéressant. Ce n’est pas vraiment lié à la hausse du prix de l’or mais plutôt à toute l’excitation autour du sujet entretenue dans les médias”, note Mme Romero. “Aujourd’hui, nous ne disposons pas d’éléments qui préfigurent une inversion de la tendance. Mais une bulle spéculative peut éclater à tout moment”, souligne le spécialiste en finance de marché. Quoiqu’il en soit, l’activité de vente d’or augmente souvent à des périodes bien précises. Au moment du paiement des impôts par exemple, les Caennais ont plutôt tendance à s’en séparer. A l’inverse, l’achat du métal précieux est une activité faste à toute époque de l’année, reposant sur ceux qui craignent une dévaluation de l’euro ou qui n’ont plus une confiance aveugle dans les organismes bancaires.