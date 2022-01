Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 28 et 29 novembre

MANCHE

Jusqu'au 5 décembre, le centre d'animation des Unelles à Coutances invite petits et grands au 15ème festival du jeu et du jouet. De nombreuses animations sont proposées comme des jeux de construction, des parcours aventure, des combats de Nerf, de la dinette... Plus d'infos ICI A noter que le festival est gratuit.

Jusqu'à dimanche, se tient le St-Lô Jump AEC Internationnal 2015 au Pôle Hippique de Saint-Lô. C'est un concours internationnal de sauts d'obstacles CSI 1 étoile et CSI 2 étoiles dont deux épreuves ranking list comptant pour le classement mondial. 400 chevaux et 200 cavaliers parmi l'élite européenne sont présents. L'entrée est gratuite.

Samedi,votre chocolaterie Yver à Granville ouvre les portes de sa chocolathèque. Au programme : dégustations de chocolats et de bûches, visite de l'atelier de fabrication et ateliers pour les enfants. Rendez-vous, ce samedi, route de Villedieu à Granville de 10h à 13h et de 14h à 18h. Plus d'infos ICI

Samedi, c'est l'élection de Miss Pays Saint-Lois 2016 à Saint-Lô. Les candidates vont défiler dans différentes tenues, il y aura aussi un défilé de mannequins professionnels, un show coiffure et un show ruban avec la Saint-Loise Gymnastique. C'est ce samedi à 20h30 au Théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô. L'entrée est à 10€. Plus d'infos ICI

Samedi, une fête du jeu est organisée à Ducey. Une fête ayant pour thème le livre et le mot sous toutes ses formes. Rendez-vous, ce samedi, de 14h à 18h au Pôle Culturel de Ducey. C'est ouvert à tous de 1 mois à 99 ans et c'est gratuit.

Dimanche, participez au Vétathlon de l'association La Samsonnaise à Saint-Samson-de-Bonfossé, près de Saint-Lô. Au programme : 7 kms de course à pied et 21 kms de vélo. Inscriptions sur place de 12h30 à 13h45, départ à 14h. Une rando d'une dizaine de kilomètres est également ouverte. Cette épreuve sportive est vouée à récolter des fonds pour l'association Hébé qui œuvre au sein du service pédiatrique de l'hôpital de Saint-Lô. Toutes les infos ICI

CALVADOS

Tout ce week-end, ce sont les puces caennaises à Caen. Il y en a pour tous les goûts. Des brocanteurs généralistes aux spécialistes du linge ancien, de la porcelaine, des verres, des cartes postales mais aussi des objets pour décorer la maison. Rendez-vous, tout ce week-end, de 10h à 19h au parc des expositions de Caen. L'entrée est à 4€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Samedi, assistez au spectacle d'Anthony Kavanagh «Show Man» au Zénith de Caen. C'est un mix entre un show à l'américaine et l'intimité d'un dîner en tête à tête avec l'humoriste. C'est ce samedi soir à 20h30. L'entrée est à 39€. Infos et réservations ICI

L'UCIA de Falaise organise sa traditionnelle quinzaine commerciale, à partir de samedi. 18 000€ de chèques K'do et une voiture sont à gagner. Le dernier tirage au sort aura lieu le dimanche 13 décembre, vers 19h, après le feu d'artifice, place Paul German. Plus d'infos ICI

ORNE

L'association Playmo-Family organise pour la première fois une rencontre entre fan de playmobil. Une expo-vente de ces petits jouets à découvrir à Alençon ce week-end à la Halle au Blé. De nombreuses animations sont proposées samedi et dimanche et des tombolas pour remporter des cadeaux sont également prévues. L'entrée est à 2€.

Samedi, venez assister à la 3ème édition de la battle wiba au Parc Anova d'Alençon. C'est une compétition de danse hip-hop. Venez découvrir un nouveau champion ce samedi à partir de 19h30 au Parc Anova d'Alençon. Compétitions et animations surprises seront au programme de la soirée.

Dimanche, se tient le marché de l'Avent à la Chapelle Montligeon. Produits du terroir et artisanat, en tout 60 exposants vous accueilleront à la salle omnisports de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.

Dimanche, ce sont les dimanches après-midi à l'Aigle. Vous allez pouvoir profiter d'animations gratuites et notamment de loisirs créatifs. Rendez-vous, ce dimanche, de 14h à 17h, salle Verdun à l'Aigle. Plus d'infos ICI