La plateforme Wat TV de TF1 va bientôt disparaître

We Are Talented ou Wat Tv la plateforme de vidéos de TFI a été mise en ligne en 2006 et ciblait principalement les 15-34ans en leur proposant des contenus d'actualité, musicaux, d'humour ou encore de sport.

Sauf que son utilisation est largement boudée par les internautes qui préfèrent aller sur Youtube ou Dailymotion. Ainsi, le clap de fin est attendu le 17 février 2016 mais les vidéos uploadées sur le site seront toujours disponibles via la plateforme My TF1 Xtra.