La canadienne Pascale Picard en interview sur Tendance Ouest

Découverte en France en 2008, l'artiste originaire de la ville de Québec, débute sa carrière en 2004 lors d’un passage dans une émission de variétés à la télévision.

Au fil de nombreux spectacles aux quatre coins du Québec, la complicité avec ses musiciens se solidifie et ils dressent tranquillement la charpente de l'album Me, Myself & Us, enregistré en 2007. Ce premier album récolta un véritable succès, tant au Québec qu’en France, et permis à Pascale Picard de faire une entrée fracassante dans le paysage musical.

Quatre ans et deux Félix plus tard (équivalent des Victoires de la Musique), Pascale Picard se lance dans une seconde aventure avec Philippe Morissette à la basse, à ses côtés depuis le début, Marc Chartrain à la batterie, afin de lancer A Letter to No One en mai 2011, deuxième album très attendu du public. C’est aussi grâce à cette notoriété grandissante que Pascale se vit confier, en 2012, l’interprétation des chansons de la bande sonore de la série «Trauma » (saison 3).



Au printemps 2014, Pascale Picard revient avec son nouvel album, All Things Pass. L'auteure-compositrice-interprète s'associe à une nouvelle équipe. Toujours enracinée dans le pop-rock, elle nous présente des textes puissants et émouvants tirés d'expériences personnelles.

Les dix morceaux rassemblés sur All Things Pass dressent un état des lieux du parcours artistique de Pascale Picard, qui a fait sa niche dans une musique rafraîchissante où la vulnérabilité et les souvenirs doux-amers servent de socle à des textes intimistes.