STOP à la grasse mat' c'est mauvais pour la santé

Tout de suite ça me fait penser à nos animaux qui dorment toute la journée et nous, nous souhaitons faire comme eux !

Alors soit vous avez la possibilité de vous lever tard tous les jours et dans ce cas on ne parle plus de grasse-matinée, soit, vous pouvez tout de suite oublier l’idée.

Dormir tard le week-end serait mauvais pour la santé.

En fait tout est lié à votre rythme de sommeil. Selon une étude américaine, un « jetlag social » se produit si on ne se lève pas au même moment 7j/7 donc week-end compris.

Le fait de se lever tôt la semaine et tard le week-end provoque un bouleversement de l’horloge biologique, des difficultés à dormir le dimanche soir et donc une fatigue qui va s’accumuler tout au long de la semaine suivante.

Et par la même occasion, risque d’obésité accru, augmentation de la pression artérielle et une élévation du taux de cholestérol.