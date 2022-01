Paris (AFP). Ligue des champions: c'est fini pour Lyon, Barca et Bayern impériaux

Lyon, battu mardi par La Gantoise (2-1), est éliminé de toutes compétitions européennes au terme d'un parcours bien médiocre en Ligue des champions, à l'opposé de Barcelone et du Bayern Munich, injouables respectivement contre la Roma (6-1) et l'Olympiakos (4-0). Gr.E - Le Barça injouable FC Barcelone (ESP) - AS Rome (ITA): 6-1 Ce devait être le choc de cette soirée de Ligue des champions. Il a tourné à la démonstration pour un FC Barcelone franchement injouable, sur la lancée de son Clasico magistral contre le Real Madrid le week-end précédent. Lionel Messi, muet jusque-là en C1, a inscrit un doublé. C'est dur pour la Roma, qui devra lutter jusqu'au bout pour arracher la deuxième place de ce groupe. Motif de réconfort: Leverkusen, qui compte le même nombre de points que les Romains, affronte le monstre barcelonais lors de la dernière journée. BATE Borisov (BLR) - Bayer Leverkusen (GER): 1-1 Ce match nul joué en fin d'après-midi avait qualifié le Barça avant même que le tenant du titre ne fasse son entrée sur la pelouse du Camp Nou. Mikhail Gordeichuk a inscrit le but du club bélarusse en tout début de match (2e), mais Admir Mehmedi a égalisé pour Leverkusen (68e), permettant à son équipe d'espérer se qualifier lors de la dernière journée. Gr.F - Bayern serein, Arsenal peut y croire Arsenal (ENG) - Dinamo Zagreb (CRO): 3-0 L'alignement des planètes est en marche pour Arsenal. Au bord de l'élimination avant cette 5e journée, les Gunners devaient battre le Dinamo Zagreb et espérer que l'Olympiakos perde dans le même temps à Munich, pour rêver encore à la qualification en huitièmes. C'est fait, grâce à des buts de Mesut Ozil (29e) et Alexis Sanchez (33e, 69e). Avec 6 points, Arsenal revient donc à trois longueurs de l'Olympiakos, qu'il affrontera lors de la dernière journée. Les Londoniens sont en outre assurés de la troisième place, qualificative pour l'Europa League, grâce à leur différence particulière contre le Dinamo Zagreb. Bayern Munich (GER) - Olympiakos (GRE): 4-0 Un match nul suffisait à qualifier les deux équipes. Ce n'était pas assez pour le Bayern, qui avait déjà battu l'Olympiakos à l'aller 3-0. Douglas Costa a vite ouvert le score (8e), avant que Robert Lewandowski (16e) et Thomas Müller (20e) n'assomment le club grec, en profitant pour rejoindre Cristiano Ronaldo et Artem Dzyuba en tête du classement des buteurs (5 buts). Le Français Kingsley Coman s'est invité à la fête en seconde période, inscrivant son premier but en C1 (69e). Gr.G - Chelsea, c'est bien parti Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Chelsea (ENG): 0-4 En difficulté en championnat, Chelsea a fait le boulot contre le Maccabi Tel-Aviv, déjà éliminé. Gary Cahill a dû s'y reprendre à deux reprises sur corner, mais son but a permis à Chelsea de prendre l'avantage, avant que Willian (73e), Oscar (77e) et Zouma (90+1) ne lui donnent de l'ampleur. Après le succès étriqué mais crucial contre Norwich City (1-0) en championnat ce week-end, l'opération rédemption des "Blues" semble bel et bien entamée, même s'il leur faudra encore prendre un point lors de la dernière journée contre Porto. FC Porto (POR) - Dynamo Kiev (UKR): 0-2 Un nul suffisait au FC Porto, leader avant cette journée, pour valider sa qualification. Mais Andriy Yarmolenko a ouvert la marque sur un penalty concédé par le Français Giannelli Imbula (35e) et Derlis Gonzalez a permis au Dynamo Kiev de se mettre à l'abri (64e). Les Ukrainiens, qui comptent désormais 8 points (deux de moins que Chelsea et Porto), auront une bonne carte à jouer lors de la dernière journée contre le Maccabi Tel-Aviv, déjà éliminé, si les deux favoris ne font pas match nul dans l'autre match. Gr.H - Lyon, le fiasco Lyon (FRA) - La Gantoise (BEL): 1-2 Un but gag au bout des arrêts de jeu, et la médiocre campagne européenne lyonnaise a viré au fiasco. Jordan Ferri avait pourtant ouvert le score pour l'OL, mais Milicevic (32e) a vite égalisé sur coup franc. Amorphes, comme empruntés, les Lyonnais n'ont pas réussi à inscrire un autre but, y compris lors de leurs temps forts en seconde période. Et dans les arrêts de jeu, Coulibaly (90+5) a sonné Gerland de la tête, et le glas des ambitions européennes de l'OL. Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Valence CF (ESP): 2-0

