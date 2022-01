Attentats de Paris. Deux jihadistes projetaient de se faire exploser à La Défense

Les investigations téléphoniques menées au soir des attentats ont par ailleurs permis de déterminer qu'Abdelhamid Abaaoud avait été en contact avec Bilal Hadfi, l'un des kamikazes du Stade de France, et qu'il était "revenu sur les scènes de crime après les attentats", alors que les policiers étaient encore en train d'intervenir dans la salle de spectacle du Bataclan, a ajouté le magistrat au cours d'une conférence de presse.

Le parquet a requis la détention provisoire, à l'issue de six jours de garde à vue, pour le logeur présumé d'Abdelhamid Abaaoud, Jawad Bendaoud, arrêté le 18 novembre dans la rue, à proximité immédiate de l'appartement de Saint-Denis pris d'assaut par les policiers et où Abdelhamid Abaaoud, sa cousine Hasna Aitboulahcen et un homme non identifié sont morts, l'un d'entre eux dans l'explosion d'une veste explosive.

Le magistrat a précisé que six magistrats antiterroristes ont été saisis de l'enquête sur les attentats et que 5.339 procès-verbaux avaient été dressés en 11 jours d'enquête de flagrance sous l'égide du parquet.

Parmi les chefs visés par l'information judiciaire figurent ceux d'"assassinats et tentatives d'assassinats en bande organisée, tentatives d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en bande organisée, séquestrations en bande organisée, fabrication d'engins explosifs", direction d'une association de malfaiteurs terroristes ou encore financement du terrorisme, a-t-il aussi indiqué.

Cent trente personnes ont été tuées et plus de 350 blessées dans les attentats qui ont visé le Bataclan et des terrasses de bars et restaurants à Paris, ainsi que les abords du Stade de France à Saint-Denis.