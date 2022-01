Elections régionales : débat à Caen, posez vos questions aux candidats

Mercredi 25 novembre, les neufs candidats têtes de liste aux élections régionales en Normandie ont été invités à participer à ce débat organisé par Tendance Ouest et La Manche Libre, à l'Abbaye-aux-Dames à Caen.

En présence de :

Nicolas Mayer-Rossignol (PS-PRG)

Hervé Morin (Union de la droite et du centre)

Nicolas Bay (Front national)

Yanic Soubien (Europe-Ecologie-Les Verts)

Nicolas Calbrix (Debout La France)

Pascal Le Manach (Lutte Ouvrière)

Sébastien Jumel (Front de Gauche)

Jean-Christophe Loutre (Union Populaire Républicaine)

Alexandra Lecoeur (Nouvelle Donne)

mercredi 25 novembre de 18h à 20h