Paris (AFP). Attentats: le logeur présumé d'Abaaoud déféré devant la justice

Jawad Bendaoud, l'homme soupçonné d'avoir fourni un logement de repli à Abdelhamid Abaaoud et à un autre assaillant non identifié après les attentats de Paris, a été déféré et va être présenté à un juge mardi, a indiqué une source judiciaire. Jawad Bendaoud avait été arrêté le 18 novembre dans la rue, à proximité immédiate de l'appartement de Saint-Denis pris d'assaut par les policiers et où Abaaoud, sa cousine Hasna Aïtbelhacen et un homme non identifié ont été tués, l'un d'entre eux dans l'explosion d'une veste explosive. Une information judiciaire va être confiée dans la journée à des juges d'instruction par la section antiterroriste du parquet de Paris qui mène les investigations depuis les attentats du 13 novembre.

