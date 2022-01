Lille (AFP). Régionales dans le Nord: Marine Le Pen en tête au 1er tour, égalité au 2e en cas de duel avec Bertrand

Un sondage OpinionWay pour Valeurs Actuelles, publié mardi, montre Marine Le Pen largement en tête au premier tour des élections régionales en Nord-pas-de-Calais/Picardie, mais à égalité avec Xavier Bertrand au second tour en cas de duel avec le candidat des Républicains. Selon cette étude d'opinion, la présidente du Front national obtiendrait 40% des suffrages au premier tour, devançant Xavier Bertrand (Les Républicains) 26% et Pierre de Saintignon (PS) 20%. Un précédent sondage de l'Ifop, diffusé le 15 novembre, donnait Le Pen à 36,5%, Bertrand à 26% et Saintignon à 19%. Selon OpinionWay, la liste communiste emmenée par Fabien Roussel recueillerait 6%, la liste EELV/Parti de gauche conduite par l'écologiste Sandrine Rousseau 5%. Les listes Debout la France et Lutte ouvrière sont créditées respectivement de 2% et de 1% des intention de vote. A peine 16% des personnes consultées n'expriment pas d'opinion de vote. Au second tour, en cas de triangulaire FN-LR-PS, Marine Le Pen l'emporterait avec 43% des voix, loin devant Xavier Bertrand (30%) et Pierre de Saintignon (27%). A la mi-novembre, l'Ifop accordait, dans ce même cas de figure, 38% à Marine Le Pen, contre 31% à Xavier Bertrand et Pierre de Saintignon, un proche de Martine Aubry. Dans le sondage OpinionWay, en cas de duel FN-Les Républicains, la chef de file du Front National et le député de l'Aisne seraient à égalité (50% chacun). Dans ce cas de figure, l'Ifop donnait un avantage à Xavier Bertrand (53% contre 47%). En cas de face-à-face FN-PS, la députée européenne l'emporterait avec une marge confortable face à l'élu lillois (54%-46%). Sondage réalisé du 17 au 20 novembre auprès d'un échantillon de 807 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatif de la population de la région concernée âgée de 18 ans et plus. Marges d'incertitude d'1,5 à 3,5 points, selon OpinionWay.

