Paris (AFP). Régionales: le FN donné gagnant au second tour dans trois régions

Le FN arriverait en tête au premier tour des élections régionales dimanche, avec 30% des intentions de vote, devant la droite à 29% et le PS à 22%, et il l'emporterait dans trois régions en cas de triangulaires au second tour, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria paru jeudi. D'après cette enquête publiée dans le quotidien Le Monde, le FN s'imposerait en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Paca mais aussi en Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine. Au niveau national, les intentions de vote pour les trois principales forces restent stables par rapport à une enquête diffusée le 27 novembre, deux semaines après les attentats de Paris. Au second tour, les listes Les Républicains-UDI-MoDem devanceraient celles de la gauche (PS-EELV-FG-PRG) de deux points au plan national, avec 36% d'intentions de vote, contre 34%, et le Front national stable à 30%. Mais le FN l'emporterait en Paca, avec 41% des voix pour la liste de Marion Maréchal-Le Pen, devant celles de Christian Estrosi (LR, 34%) et de Christophe Castaner (PS, 25%). Dans le nord, Marine Le Pen s'imposerait avec 40%, devant Xavier Bertrand (LR) et Pierre de Saintignon, à égalité à 30%. Dans le grand est, la liste FN de Florian Philippot l'emporterait de justesse avec 37% des voix, devant celles de Philippe Richert (LR, 35%) et de Jean-Pierre Masseret (PS, 28%). L'enquête ne porte pas sur d'éventuels duels au second tour, en cas de retrait de listes de gauche ou de droite arrivées en troisième position là où le FN peut l'emporter. Au premier tour, les listes Europe Ecologie-Les Verts sont créditées de 6% (-1), celles du Front de Gauche de 4,5% (+0,5). A droite, Debout la France recueille 3,5% (+0,5). Voici les détails du sondage dans plusieurs régions: ILE-DE-FRANCE 1ER TOUR: PECRESSE NETTEMENT EN TÊTE, LA GAUCHE PROGRESSE Valérie Pécresse (LR-UDI-MoDem) est donnée nettement en tête du 1er tour (32%), mais perd du terrain (-1), alors que le PS progresse légèrement (23%, +1) par rapport à une enquête réalisée une semaine après les attentats du 13 novembre, le FN étant donné de peu derrière (21%). 2E TOUR: VICTOIRE INCERTAINE DE PECRESSE Conséquence, Pécresse est désormais donnée gagnante de deux points seulement, soit l'équivalent de la marge d'erreur à (40% contre 38% pour Bartolone). Wallerand de Saint Just est à 22% NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE 1ER T: MARINE LE PEN TOUJOURS EN TÊTE, DROITE ET PS DERRIERE La présidente du FN est créditée de 40% (=), loin devant Xavier Bertrand (LR-UDI-MoDem, 25%, -1) et Pierre de Saintignon (PS, 20%, =). 2E T: LE PEN CONFIRME, DROITE ET GAUCHE A EGALITE Dans l?hypothèse d'une triangulaire, Mme Le Pen maintiendrait son score à l'identique (40%) et l'emporterait devant une gauche et une droite à égalité (30% chacune). PACA 1ER T: LE FN MAINTIENT SON AVANCE SUR LA DROITE

