Nicosie (AFP). Chypre va renvoyer six Français soupçonnés de liens terroristes

Chypre va renvoyer vers la Suisse six Français arrêtés à l'aéroport de Larnaca (sud) en provenance de Bâle (Suisse) et soupçonnés de liens avec des "groupes terroristes", ont indiqué lundi les autorités chypriotes. Les six hommes, âgés de 25 à 33 ans, ont été retenus samedi soir après leur arrivée à Chypre à bord d'un avion d'une compagnie à bas coûts en provenance de Bâle, a précisé la police. "Nous avons des informations suggérant qu'ils ont des liens étroits avec des groupes terroristes", a indiqué le ministre chypriote de la Justice Ionas Nicolaou. Il a ajouté qu'Interpol, l'organisation internationale de police criminelle, a déjà informé Chypre "que trois des suspects avaient été identifiés comme ayant des liens avec une organisation terroriste". "Les trois autres semblent aussi avoir une sorte de lien" avec des groupes extrémistes, a précisé le ministre. Rien ne montre qu'ils voulaient rester à Chypre, l'île n'étant probablement pour eux qu'une escale vers une autre destination, a indiqué le ministre sans préciser si les six hommes tentaient de rejoindre la Syrie. Une source française proche du dossier a cependant assuré pour sa part qu'aucun élément "ne laissait penser à ce stade que des soupçons de terrorisme puissent peser à leur encontre". Le groupe de six voyageurs était connu des autorités françaises, a précisé cette source: ils font partie d'une association musulmane. "C'est un groupe de barbus qui arbore ostensiblement une apparence islamiste", a précisé cette source. A l'instar de tous les autres passagers du vol à destination de Larnaca, ils avaient été contrôlés par les autorités françaises, a-t-on ajouté de même source. Refoulés de Chypre, ils devraient être pris en charge par les autorités françaises, a déclaré pour sa part à l?AFP Alexander Rechsteiner, le porte-parole de l'Office fédéral de la police (fedpol). Un vol direct à destination de l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse doit décoller mardi à 18H55 locales (16H55 GMT) de l'aéroport de Larnaca. Chypre, située en Méditerranée orientale, a renforcé la sécurité dans ses aéroports et ports depuis les attentats de Paris qui ont fait 130 morts.

