Handball : le patron caennais a encore frappé

Devant leur public, les Vikings se sont offert le scalp de ce qui figure peut-être au rang de leurs adversaires n°1, samedi 21 novembre. Rouen Métropole n'a rien pu faire au Palais des Sports (31-26). Malgré un début de match comme toujours hésitant, qui a valu aux locaux d'être menés 4-2 après quelques minutes de jeu, Caen a maîtrisé les débats de mains de maître. Le leader de Nationale 1 a fait valoir un rideau défensif infranchissable, ou plus exactement un gardien exceptionnel. Stanko Abadzic n'a rien à faire en N1, mais il contribue fortement au cap franchi par son équipe cette saison. En n'encaissant que quatre buts dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, il a mis les siens sur de bons rails (17-11, 30').

Le Caen Handball a encore haussé le ton au retour des vestiaires, jusqu'à compter neuf longueurs d'avance, avant qu'un certain relâchement ramène Rouen à trois longueurs. Sans dommage, puisque la suite a été gérée sereinement. Leader invaincu de sa poule, Caen compte trois points d'avance sur ses deux premiers poursuivants, Rouen et Oissel, avant de défier Saran (Pro D2) dimanche 29 novembre en Coupe de France. Un test majeur, et une qualification en 16e de finale guère impossible...