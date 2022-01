Hockey: Après la qualification européenne, place à la Coupe de la Ligue

Pas le temps de souffler pour les Dragons de Rouen. Après s'être brillament qualifiés lors de la demi-finale de la Continental Cup avec trois victoires en autant de rencontres et en trois jours, les Jaunes et Noirs devront remettre le bleu de chauffe pour recevoir les Dijonnais après un jour de repos seulement.

Les Dijonnais restent sur une défaite en prolongation face aux Albatros de Brest lors de la 9ème journée de Ligue Magnus, ce qui englue un peu plus les Dijonnais à la dernière place du classement avec seulement trois points et une victoire. Mais paradoxalement, les Ducs sont toujours en course dans toutes les compétions nationales. En effet, ils sont également qualifiés en demi-finale de la Coupe de France qu'ils disputeront face à Grenoble.

Ce sera donc certainement un match difficile à négocier pour les joueurs de Fabrice Lhenry qui devront faire la différence avant le match retour qui se déroulera en Bourgogne le mardi 1er décembre.

Il s'agira là de la première rencontre entre les deux équipes cette saison, et un match particulier pour quelques anciens joueurs, tous formés à Rouen, comme Romain Gutierrez, Alexandre Mulle, Aram Kevorkian, Benoît Quessandier et Mathieu Briand.