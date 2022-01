Marseille (AFP). Var: un douanier tué par un homme armé, interpellé

Un douanier a été tué lundi matin lors d'une intervention des douanes dans le quartier de Saint-Jean-du-Var à Toulon (Var) par un homme qui a ouvert le feu avant d'être interpellé, a-t-on appris de sources concordantes. L'agresseur, qui possédait un gilet pare-balle, aurait ouvert le feu avec une arme de type M-16, le fusil d'assaut de l'armée américaine, retrouvée sur les lieux, a précisé le procureur de Toulon, Xavier Tarabeux. A ce stade "aucun élément recueilli" par les enquêteurs ne permet de relier ces faits à un éventuel acte terroriste, a-t-il souligné. Un deuxième douanier a été blessé par ces tirs, et transporté en urgence à l'hôpital à l'arrivée des secours, a ajouté le procureur. Un policier a également été blessé par balle, plus légèrement, au bras, lors de l'interpellation. Le tireur, âgé de 33 ans, connu de la justice pour des affaires d'usage de drogue et d'outrage à des policiers, a été placé en garde à vue, a précisé le procureur. Les tirs ont eu lieu en bas de l'immeuble de l'agresseur, qui était surveillé par les douaniers, a relaté le procureur.

