Un nouveau clip avec du beau monde pour Yael Naim

Il a été réalisé par Laurent Seroussi, Dick Annegarn celui du père, Mathias de Dionysos le frère et Anne Marie Dordor dans le rôle de la maman de Yael ! Et bien sur David et Yael dans leurs propres rôles !



Retrouvez le clip sur tendanceouest.com.



Vous pourrez aller l'applaudir sur scène au Festival Les Artzimutés de Tourlaville le 23 Juin prochain à l'espace Loisir de Collignon.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire