Paris (AFP). Rugby: entames contraires pour les finalistes en Coupe d'Europe

Toulon et Clermont, finalistes de la dernière Coupe d'Europe, ont connu des débuts opposés dans l'édition 2015-2016 dimanche lors de la 2e journée: le triple tenant du titre varois a été étrillé chez les Wasps 32-6 quand les Auvergnats ont dominé les Ospreys 34-29. Poule 1. Deux journées seulement, et le Stade Toulousain est déjà sous pression. Il l'a pourtant emporté samedi face à Oyonnax (24-18), mais laborieusement et sans décrocher le point de bonus offensif. Dans le même temps, les Saracens ont eux obtenu cette victoire à cinq points, grâce à une seconde période exceptionnelle en Ulster (27-9). Résultat: les "Sarries" ont pris le large en tête avec cinq longueurs d'avance sur les Rouge et Noir. Absents de la phase finale au printemps dernier, ceux-ci sont donc dans la quasi obligation de l'emporter lors de la prochaine journée en Ulster pour encore viser la première place, directement qualificative. Un match qui sera aussi crucial pour l'Ulster (0 pts), qui a cependant un match en retard à jouer à Oyonnax. Les "Oyomen", pour le premier match de Coupe d'Europe de leur Histoire, ont eux été récompensés par un point de bonus défensif, 10 jours après l'éviction de leur manager Olivier Azam. Poule 2. Sentiment mitigé pour Clermont, finaliste la saison dernière. Certes, l'ASM a empoché une victoire assortie du bonus offensif pour son entrée dans la compétition face aux Ospreys (34-29), grâce notamment à un grand David Strettle (deux essais), mais les Auvergnats ont laissé leur adversaire repartir avec deux points (bonus offensif et défensif) en encaissant deux essais dans les deux dernières minutes. Du coup, les Gallois prennent la tête (6 pts), avec une longueur d'avance sur Clermont et Exeter, vainqueur samedi de Bordeaux-Bègles (34-19) trop naïf pour le premier match de Coupe d'Europe de son Histoire. Pas de panique cependant: Clermont a un match en plus à jouer, à l'UBB. Poule 3. On semble se diriger vers un mano à mano entre le Racing 92 et Northampton, qui figuraient déjà dans la même poule la saison dernière et s'affronteront à deux reprises en décembre. Les Franciliens l'avaient emporté à deux reprises pour signer un parcours sans faute jusqu'aux quarts de finale. Ils semblent repartis sur les mêmes bases: samedi, ils ont dynamité en première période les Scarlets chez eux (29-12) dans le sillage d'un Maxime Machenaud rayonnant. Le point de bonus offensif acquis leur permet de coller aux "Saints", trois points devant mais avec un match en plus après leur deuxième victoire de suite, à Glasgow (26-15). Tenants de la Ligue celtique, les Ecossais ont déjà sérieusement hypothéqué leurs chances de qualification. Poule 4. Leicester a pris le large en glanant une deuxième victoire bonifiée à Trévise samedi (36-3). Les "Tigres" possèdent cinq points de plus que le Munster et dix d'avance sur le Stade Français, mais le report du match prévu dimanche entre les Irlandais et les Parisiens invite à nuancer ce classement. Surtout dans une poule qui pourrait voir deux équipes se qualifier. Une chose est cependant certaine: pour conserver ses chances d'atteindre les quarts, le Stade Français, défait lors de la première journée à Leicester, devra absolument l'emporter à deux reprises, et si possible en faisant le plein, lors des deux prochaines journées face à Trévise. Poule 5. Sensation ! Le triple tenant du titre, Toulon, a lourdement chuté d'entrée sur le terrain des Wasps (6-32). Le RCT, qui a certes un match en retard à disputer (contre Bath), est déjà dos au mur avec neuf longueurs de retard sur les Anglais, vainqueurs avec le bonus offensif. La première place sera difficile à accrocher dans cette "poule de la mort" où une seule équipe seulement pourrait se qualifier. La prochaine double confrontation face au Leinster s'annonce en tout cas cruciale, d'autant que les Dublinois, triples vainqueurs de la Coupe d'Europe (2009, 2011 et 2012) et demi-finaliste la saison passée (battus par Toulon), sont au bord du gouffre. Ils ont, en effet, subi samedi leur deuxième revers (19-16) à Bath (4 pts), vainqueur grâce à une pénalité sur le fil de George Ford.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire