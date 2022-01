Caen-Angers : l'hommage aux victimes des attentats de Paris

Avant la rencontre Caen-Angersn, à l'entrée du stade Michel d'Ornano, nombre de bénévoles distribuaient des drapeaux tricolores au public. Pas moins de 10 000 ont été écoulés en quelques minutes. Avant l'entrée des joueurs sur le terrain, ces drapeaux flottaient sur le stade dans un moment de recueillement et de partage rare.

Puis les 22 acteurs sont entrés sur le terrain, accompagnés de leurs coéquipiers, de leur staff, mais aussi de la direction des deux clubs. La Marseillaise a alors pu être jouée et reprise par près de 18 000 personnes, avant une minute de silence en hommage aux 130 victimes des attentats. "Dans notre milieu, c'est notre façon de pouvoir rendre hommage et c'était le moins que l'on puisse faire. J'espère qu'on n'aura plus jamais à revivre un moment comme celui-là", affirmait le milieu de terrain caennais, Vincent Bessat après la rencontre.