Jérusalem (AFP). Cisjordanie: deux tentatives d'attaque, les assaillants palestiniens tués

Deux Palestiniens ont tenté dimanche d'attaquer des Israéliens en Cisjordanie occupée et ont été tués quand les forces de sécurité et des civils israéliens sont intervenus, dans un nouvel épisode de l'escalade des violences ayant fait 105 morts depuis début octobre. La situation en Israël et dans les Territoires palestiniens semblait connaître une relative accalmie avant une nouvelle série d'attaques qui a débuté jeudi. Dimanche matin, une Palestinienne qui a tenté de poignarder un Israélien a été écrasée par un colon juif à bord d'un véhicule avant d'être tuée par des soldats ayant ouvert le feu. L'armée israélienne a affirmé dans un communiqué que l'attaque avait eu lieu à une intersection au sud de Naplouse, ajoutant que les "forces (israéliennes) et un passant avaient répondu à la menace immédiate, tirant sur l'assaillante". Des responsables des services de sécurité palestiniens ont confirmé que la femme est morte de ses blessures. Les faits se sont produits à l'intersection de Hawwara, que les Israéliens appellent intersection de Samarie. Un colon juif dans le secteur, Gershon Mesika, a dit avoir foncé sur l'assaillante avec sa voiture avant qu'un soldat n'ouvre le feu sur elle. "J'ai vu une terroriste courir derrière un enfant () et je l'ai vu porter un couteau", a-t-il dit à la radio de l'armée. "J'ai tourné à droite et foncé à grande vitesse sur elle. Elle est tombée et par la suite un soldat est arrivé et a achevé le travail", a-t-il ajouté. L'armée israélienne n'a pas confirmé qui était visé par l'assaillante. Plus tard, un Palestinien conduisant un taxi a tenté de foncer sur des civils et a ensuite tenté de les agresser au couteau avant d'être tué par balles, a indiqué la police. "Un Palestinien à l'intersection de (la colonie israélienne de) Kfar Adoumim dans un taxi palestinien a tenté de foncer sur des civils. Il n'a pas réussi et est sorti de la voiture avec un couteau et a tenté de poignarder. Un civil a ouvert le feu sur le terroriste qui est mort de ses blessures", selon le communiqué de la police. Depuis le 1er octobre, les attaques ou tentatives d'attaques à l'arme blanche ou la voiture bélier, les affrontements entre jeunes Palestiniens et soldats israéliens ainsi que les violences entre colons israéliens et habitants palestiniens ont fait 88 morts côté palestinien -dont un Arabe israélien- et 15 côté israélien, ainsi qu'un Américain et un Erythréen, selon un décompte de l'AFP. Un grand nombre de Palestiniens sont morts en commettant des attaques ou en tentant d'en commettre. La police a arrêté samedi soir un Palestinien auteur présumé d'une attaque menée au couteau le même jour et qui a blessé quatre Israéliens dans la ville de Kiryat Gat, dans le sud d'Israël. Dimanche, le service de sécurité intérieur (Shin Beth) a identifié l'auteur présumé comme Mohammad Tarda, 18 ans, originaire d'un village près de Hébron en Cisjordanie occupée. Jeudi, après quelques jours de relative accalmie, cinq personnes ont été tuées à Tel-Aviv et en Cisjordanie occupée dans deux attaques anti-israéliennes menées par des Palestiniens au cours d'une des journées les plus meurtrières pour les Israéliens depuis le début des violences.

