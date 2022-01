Paris (AFP). Attentats: l'homme qui a logé le jihadiste Abaaoud reste en garde à vue

La garde à vue de l'homme qui a fourni un logement au jihadiste Abdelhamid Abaaoud, organisateur présumé des attentats de Paris qui ont fait 130 morts le 13 novembre, a été prolongée dimanche de manière exceptionnelle pour 24 heures, a annoncé le parquet de Paris. Jawad Bendaoud, qui a fourni l'appartement dans un immeuble en mauvais état du centre-ville de Saint-Denis, au nord de Paris, est en garde à vue depuis mercredi, jour où Abaaoud a été tué dans un assaut policier du Raid. Après quatre jours, la garde à vue ne peut être prolongée sur décision d'un magistrat qu'en cas de risque d'une action terroriste imminente ou pour des questions de coopération internationale. Elle ne pourra aller au-delà de mardi. Outre le Belgo-Marocain Abdelhamid Abaaoud, figure des jihadistes francophones du groupe Etat islamique et qui a eu un rôle dans plusieurs attentats ou projets, dont les attaques du 13 novembre, sa cousine Hasna AitboulahcenAttt un troisième homme sont morts dans l'appartement, le dernier en kamikaze. Les enquêteurs ont réussi à isoler son ADN, mais celui-ci n'apparaît pas dans les fichiers de la police française. Sept des huit personnes qui avaient été placées en garde à vue lors de l'assaut à Saint-Denis ont été relâchées samedi. Juste avant son interpellation, Jawad Bendaoud avait raconté à l'AFP qu'"un ami" lui avait "demandé d'héberger deux de ses potes pour quelques jours", assurant ignorer qu'il s'agissait de "terroristes". "J'ai dit qu'il n'y avait pas de matelas, ils m'ont dit +C'est pas grave+, ils voulaient juste de l'eau et faire la prière. J'ai rappelé mon ami. Il m'a dit qu'ils venaient de Belgique". Les enquêteurs, mis sur la piste de la cousine d'Abaaoud par un témoignage, pensent qu'elle a négocié avec Jawad Bendaoud ce logement de repli décrit comme un squat mais fermé par une porte blindée qui a partiellement résisté aux explosifs du Raid. Agé d'une trentaine d'années, Bendaoud a déjà été condamné pour "coups mortels" en 2008 à huit ans de prison, d'où il est sorti en 2013. Plus d'une semaine après les attentats les plus meurtriers de l'histoire de France, les enquêteurs tentent toujours de trouver la trace de Salah Abdeslam, l'un des auteurs présumés des attaques. Ce Français vivant à Bruxelles, frère cadet de Brahim, qui s'est fait exploser dans un restaurant parisien le 13 novembre, reste introuvable depuis que deux complices venus de Belgique sont venus l'exfiltrer au lendemain des attaques. Les investigations montrent qu'il a loué plusieurs voitures et réservé des chambres d'hôtel utilisées par les assaillants. Il pourrait aussi avoir convoyé les trois kamikazes qui se sont faits exploser aux abords du stade de France. Les enquêteurs pensent que Brahim Abdeslam et Abdelhamid Abaaoud faisaient partie, eux, des trois hommes qui ont mitraillé plusieurs terrasses de cafés et restaurants. Trois autres hommes sont morts dans leur prise d'otage au Bataclan, où ils ont tué au moins 89 personnes.

