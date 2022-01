Jérusalem (AFP). Tentative d'attaque en Cisjordanie: l'assaillant palestinien tué

Un Palestinien conduisant un taxi a tenté de mener une attaque à la voiture bélier et au couteau en Cisjordanie occupée avant d'être tué par balles, a rapporté la police israélienne dimanche, dans la deuxième attaque de la journée. "Un Palestinien à l'intersection de (la colonie israélienne de) Kfar Adoumim dans un taxi palestinien a tenté de foncer sur des civils. Il n'a pas réussi et est sorti de la voiture avec un couteau et a tenté de poignarder. Un civil (israélien) a ouvert le feu sur le terroriste qui est mort de ses blessures", selon le communiqué de la police.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire