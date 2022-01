Paris (AFP). Ligue 1: l'émotion toujours aussi forte, Paris toujours plus haut

Le Paris SG a poursuivi son inexorable marche en avant à Lorient (2-1), samedi lors de la 14e journée de Ligue 1 marquée par les hommages aux 130 victimes des attentats du 13 novembre, sur tous les terrains où le foot reprenait ses droits samedi. . L'heure aux commémorations ou presque Les avant-matches étaient sensiblement les mêmes dans tous les stades de L1: La Marseillaise qui retentit, reprise en choeur par le public, avant une minute de silence observée par chacun. A Lorient, où le PSG se déplaçait avec dans ses rangs des joueurs très marqués par les attaques perpétrées dans la capitale et aux abords du Stade de France, ces soixante secondes ont fait place à une très forte émotion, alors que les supporteurs lorientais avaient déployé deux banderoles, "Unis dans la douleur" et "La France souffre, mais ne meurt pas". Ailleurs, que ce soit à Troyes, Monaco, Montpellier ou Guingamp, où la sécurité était également renforcée, pareils hommages se sont succédés. A Bastia, où le derby corse contre le Gazélec a été annulé en raison des intempéries, il faudra en revanche attendre sa reprogrammation dimanche (14h00) pour savoir si La Marseillaise retentira, après la polémique des dernières heures. Est-ce la crainte d'entendre La Marseillaise sifflée ? Toujours est-il que vendredi le SCB n'avait pas mentionné la diffusion de l'hymne national dans son programme d'avant-match. Les dirigeants bastiais ont cependant assuré que l'hymne national "serait diffusée au stade Armand-Cesari". En Europe également La Marseillaise a retentit. En Angleterre, quatre jours après l'hommage rendu à Wembley avant Angleterre-France (2-0), les stades de Premier League ont pris le relais, tout comme le Santiago-Bernabeu, en préambule à un clasico humiliant pour le Real Madrid face au Barça (4-0). . Paris dans la stratophère Malgré le contexte difficile, le PSG est resté mobilisé à Lorient. Il s'est logiquement imposé (2-1), s'octroyant ainsi une avance de 13 points sur Lyon (2e), balayé la veille à Nice (3-0). Les Aiglons sont 3e, mais Caen (4e) et Angers (6e), opposés dimanche, pourront redéfinir ce podium. Pour Paris, ce huitième succès consécutif, le 12e en 14 journées, montre qu'il court au sprint son marathon domestique. Personne ne semble en mesure de le priver d'un 4e titre d'affilée de champion de France, alors qu'on entame seulement le deuxième tiers du championnat. Privé de nombreux cadres, notamment les Sud-Américains (Cavani resté sur le banc, Di Maria, Luiz, Pastore, Lavezzi forfait), Paris a assuré son succès avec des buts d'Ongenda (26) et de Matuidi (32), donc, qui a été servi par Ibrahimovic, auteur de sa 29e passe décisive pour son 100e match de L1. Seul hic pour le Suédois, il n'a pas marqué et laissé Moukandjo prendre les commandes du classement des buteurs (10 réalisations) en réduisant l'écart en fin de match. "Ibra" va vite passer à autre, puisque mercredi l'attend un retour à la ville natale, à Malmö où Paris cherchera à valider son billet pour les 8e de finale de Ligue des champions. . Monaco se relance, Montpellier remonte L'ASM qui restait sur un revers à Bordeaux (3-1) s'est ressaisi aux dépens de Nantes (1-0) grâce à un but de Pasalic, pour provisoirement grimper à la 5e place, à un point du podium. Montpellier lui poursuit sa remontée. A La Mosson, les Héraultais ont battu Reims (3-1), leur troisième victoire en cinq matches (pour deux nuls) qui les hisse à la 14e place. Ils s'éloignent à trois points de la zone rouge où continue de sombrer Toulouse (19e), battu (2-0) à Guingamp (10e). Enfin, Lille (16e) pour son premier match depuis le limogeage de Hervé Renard, ne s'est pas vraiment rassuré avec un nul ramené de Troyes (1-1), la lanterne rouge toujours sans victoire. Résultats de la 14e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nice - Lyon 3 - 0 samedi

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire