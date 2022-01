Bruxelles (AFP). Alerte terroriste en Belgique: niveau maximal à Bruxelles, métro fermé

Toutes les stations de métro resteront fermées samedi à Bruxelles, a annoncé la compagnie publique des transports bruxellois (Stib), après que la Belgique a relevé au niveau maximal son niveau d'alerte terroriste en raison d'une menace "imminente". "Sur recommandation du centre de crise du Service Public Fédéral Intérieur, toutes nos stations de métro () resteront fermées aujourd'hui. Ceci est une précaution", a annoncé samedi matin la Stib sur son site Internet. "Les bus circulent mais certains trams sont impactés par cette mesure", poursuit la société de transports qui décidera "en consultation avec les autorités compétentes et la police, au jour le jour, si les stations réouvrent". La Belgique a relevé dans la nuit de vendredi à samedi au niveau maximal son niveau d'alerte terroriste pour la ville de Bruxelles, a annoncé le centre national de crise OCAM, mentionnant une menace "imminente". L'organisme, qui dépend du ministère belge de l'Intérieur, a relevé le niveau d'alerte terroriste à 4, très grave, pour la région bruxelloise. Le niveau 3 est appliqué pour le reste du pays. Cette mesure est intervenue quelques heures après qu'un suspect arrêté en Belgique a été inculpé pour terrorisme par la justice belge en lien avec les attentats jihadistes qui ont fait 130 morts à Paris le 13 novembre. Ce suspect, dont l'identité n'a pas été rendue publique, est le troisième à être inculpé en Belgique en lien avec les attentats de Paris. Outre les mesures concernant les métros, le centre de crise a recommandé samedi "aux autorités administratives des 19 communes (de la région de Bruxelles, ndlr) d?envisager l?annulation des grands événements sur le territoire de leur commune" et "la suppression des matchs de football de 1ère et 2ème division de ce week-end". Il recommande également d'"organiser une communication ciblée à la population visant à éviter les lieux de grande concentration de personnes" et de "renforcer le dispositif policier et militaire".

