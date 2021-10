Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 2 mai

voici les sorties d'albums de la semaine, à dominante française et à hégémonie féminine.





Catherine Ringer



Nous accueillons aujourd'hui « Ring 'n roll », le premier album solo de Catherine Ringer des Rita Mitsouko, 4 ans après le dernier album du groupe.Écrit et composé par l'artiste, le disque comporte 12 chansons et autant d ambiances musicales et de démonstrations vocales. Voici le 1er extrait : « Pardon ».



Vidéo 1 en bas de l'article



Mélanie Laurent



La dernière fois je vous parlais de l'acteur Hugh Laurie, l'interprète de Dr House, qui sortait son album. C'est aussi la voie que suit l'actrice française Mélanie Laurent ! Habituée du grand écran, à l'affiche par exemple de « La rafle » , « Inglorious Bastards » ou encore « Le concert » et « Je vais bien ne t'en fais pas » elle a décidé de s'exprimer en chansons. "Ce disque, je l'ai écrit, co-composé et produit, je vais l'assumer jusqu'au bout. Il m'a déjà permis de vivre des histoires incroyables, que j'ai envie de partager". Mélanie Laurent entend maintenant prolonger le plaisir ressenti au cours des deux dernières années en allant défendre ses chansons sur scène. Son album s'appelle « En t'attendant » , tout comme le 1er single que voici :



Vidéo 2 en bas de l'article





Jennifer Lopez



« Love ? » c'est la question que se pose Jennifer Lopez avec son nouvel album. Le CD part sous les meilleures auspices puisqu'« on the floor » son 1er single sorti en février a été le cinquième titre le plus vendu dans le monde en une journée. Je vous propose d'écouter son dernier extrait « I'm into you » en duo avec Lil'Wayne.



Vidéo 3 en bas de l'article





Mélissa Nkonda



On termine avec Mélissa Nkonda, la 1ère gagnante d'un nouveau concours qui a vu le jour sur le web. En mai 2010, Valéry Zeitoun lance l'opération « Je Veux Signer Chez AZ ». Pour la première fois, une maison de disques organise des auditions via Facebook. Melissa Nkonda est désignée vainqueur par le jury et signe dans la foulée son contrat d'artiste chez AZ. Débute alors un véritable conte de fée pour la révélation de l'opération. Elle part durant l'été 2010 enregistrer son premier album et collabore avec les plus grands noms du moment : RedOne - producteur entre autres de Lady Gaga et V V Brown et Soprano pour 2 superbes duos

« Nouveaux Horizons » est un album qui ressemble à Melissa, riche de mélodies aux influences pop, latino, afro-américaine et soul, bercé par sa voix chaude, émouvante et puissante. « Nouveaux horizons » est aussi le nom du 1er extrait de l'album, que vous avez découvert sur Tendance Ouest :



Vidéo 4 en bas de l'article



