Ajaccio (AFP). Vent violent et tempêtes: la Corse en alerte orange

L'ensemble de la Corse a été placée vendredi en vigilance Orange en raison de vents violents qui ont soufflé dans la nuit de vendredi à samedi jusqu'à 191 km/h et de tempêtes prévus jusqu'à dimanche, a indiqué Météo-France. La fin de l'événement est annoncée pour dimanche à 03h00. "Les rafales de vent d'ouest mesurés sur l'île ont été très violentes toute la nuit de vendredi à samedi, en particulier sur le nord de l'île avec des rafales à 191 km/h au Cap Corse, 185 km/h à Sagro, 153 km/h à l'Ile Rousse ou encore 126 km/h à Cap Pertusato", détaille l'institut. "Ce samedi matin, les vents moins forts que dans la nuit atteindront encore sur le nord de l'île 80 à 100 km/h avec des rafales à 120, 150 km/h. Sur le sud de l'île, ils souffleront moins fort avec des rafales à 100, 120 km/h", selon Météo-France. "Dans l'après-midi de samedi et jusque dans la nuit de samedi à dimanche, les vents d'ouest se renforcent à nouveau nettement. Sur le nord de l'île, de la Balagne au Cap Corse, ainsi que sur la région bastiaise en fin d'après-midi de samedi, le vent atteindra 100 à 120 km/h avec des rafales de 140 à 170 km/h. En milieu de nuit, il tournera au nord avec à nouveau de violentes rafales sur l'ensemble du nord de l'île", annoncent les prévisionnistes. Ils prévoient également : "le renforcement du vent en montagne, sur le sud de l'île et sur la côte orientale de la Corse du Sud. Dans l'après-midi de samedi et jusque dans la nuit de samedi à dimanche, le vent soufflera très fort, beaucoup plus fort que dans la nuit de vendredi à samedi. Il atteindra alors 100 à 120 km/h avec des rafales jusqu'à 160 km/h." Ces vents forts vont générer de fortes vagues de secteur Ouest puis Nord-Ouest sur tout le littoral occidental de la Corse. Ces vagues concerneront tout particulièrement les golfes de Sagone, Porto et Propriano. Les préfectures ont lancé des appels à la prudence demandant notamment à la population de limiter ses déplacements, de prendre garde aux chutes d'arbres ou d'objets divers, de ne pas intervenir sur les toitures et de ranger les objets exposés au vent.

