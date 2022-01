Tir au fusil sur une vitrine : la condamnation du maire d'Avranches

Tendance Ouest publie l'intégralité de la réaction du maire d'Avranches, David Nicolas, postée sur sa page Facebook.

En ces temps troublés, la bêtise et la haine n'épargnent aucune partie de notre territoire.

Ce matin, à Avranches, les propriétaires du kebab situé face à la mairie ont découvert un trou béant dans leur devanture ; ce trou a été causé par le tir d'une arme de chasse.

Je condamne de toutes mes forces cet acte totalement idiot et dangereux ainsi que toute forme de violence dans notre ville comme sur tout le territoire national.

Je condamne avec fermeté ces voyous qui tentent d'opposer les habitants les uns contre les autres, en semant la terreur.

Et je réaffirme mon soutien indéfectible à la famille de commerçants qui tient avec rigueur cet établissement du centre ville et j'appelle l'ensemble des habitants d'Avranches, àl'instar des commerçants de la ville qui se sont déjà manifestés dans ce sens, à marquer leur soutien et leur solidarité à l'égard des victimes qui sont particulièrement affectés par cet acte grave.

En ce moment même, la gendarmerie et la police municipale mettent tout en oeuvre pour identifier les coupables.