Assises : 10 ans de réclusion pour meurtre à Caen

Les faits sont survenus dans la nuit du 17 septembre 2013 à leur domicile de St Martin de Tallevende, prés de Vire.

Aux gendarmes, qu'il a lui-même appelé, il n'a pu expliquer son geste.

Couple travailleur et soudé

Le couple, âgé de la soixantaine, totalisant 40 ans de vie commune, parents de quatre grands enfants, est à l'unanimité considéré comme sérieux, travailleur et soudé. L'accusé, mécanicien chef d'atelier est un homme d'humeur égale, patient avec les jeunes qu'il forme, aimant son métier, toujours disponible.

L'argent, bémol du couple

La famille de l'accusé n'a jamais accepté sa femme, jusqu'à dire « c'est elle ou nous, tu la quittes ou on te déshérite » Les seules disputes du couple sont au sujet des dépenses effectuées par la victime, et ces disputes sont de plus en plus fréquentes. Les quatre enfants ont comparus à la barre, en larmes. « Oui, maman dépensait dira leur fille de 38 ans, mais pour le ménage, pour nous tous, pour qu'on ne manque de rien. Mais il est vrai que mon père et sa famille étaient obsédés par l'argent » Lui, évoque des dépenses de jeux, minimisés par leurs relations « elle faisait un tiercé par semaine, pas plus... »

Une femme aimante, enjouée, travailleuse

La victime, qui travaillait à la mairie et à l'école de sa commune, était une femme très appréciée. Lui, très investi professionnellement, plonge dans un état dépressif après plusieurs arrêts maladies. En effet, entre 2010 et 2013, il subit plusieurs interventions chirurgicales très lourdes. La souffrance, l'immobilité, les revenus qui baissent, plongent l'accusé dans un état de dévalorisation et de prostration. La veille du meurtre, sa femme l’emmène aux urgences, très inquiète, son mari tenant des propos suicidaires. A son retour elle confie à sa fille « Il faut que je te parle au sujet de ton père. »

La fille dira : « je ne saurai jamais ce qu'elle voulait me dire » En effet, à 3 h du matin, la nuit suivante, l'accusé se réveille prés de son épouse endormie et l’étrangle. Souffrant d'une altération du discernement, il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle.