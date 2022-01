Paris (AFP). Ligue 1: Nice-Lyon en ouverture, pour aller de l'avant

La 14e journée de Ligue 1 s'ouvre vendredi dans un climat appesanti par des mesures de sécurité exceptionnelles, une semaine après les attentats sanglants qui ont frappé Paris et le Stade de France, avec un séduisant Nice-Lyon pour tenter de retrouver le sourire. A l'Allianz-Riviera, comme dans tous les autres stades accueillant des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2, il n'y aura pas de supporteurs de l'équipe visiteuse. Compte tenu de la menace terroriste extrêmement élevée qui mobilise actuellement les forces de l'ordre, le ministère de l'Intérieur a décidé d'interdire aux supporteurs de suivre leur équipe à l'extérieur pour les matchs se jouant ce week-end. Cette rencontre, comme toutes celles de L1 et L2, se déroulera sous une surveillance renforcée. Les fouilles et palpations au corps seront notamment accentuées, et la Ligue de football professionnel (LFP) a délivré plusieurs recommandations à l'attention des spectateurs, comme venir au stade en avance, sans sac et, surtout, sans pétard ni engin pyrotechnique. Une fois que la Marseillaise aura été chantée et la minute de silence respectée, sur le terrain, le spectacle pourra tenter de reprendre ses droits et de faire oublier pour 90 minutes au moins le tragique, à commencer donc avec ce Nice-Lyon qui oppose le 6e au 2e, séparés de quatre points au classement. Les Aiglons, qui se sont ressaisis avant la trêve internationale en s'imposant à Marseille (1-0) après leur défaite à domicile face à Nantes (2-1), peuvent prendre place sur ou du moins s'approcher d'un podium dont les Lyonnais voudront conserver la 2e place, avec l'espoir de suivre le rythme infernal imposé par le Paris SG. Le triple champion de France en titre, fort de ses dix points d'avance sur l'OL, ira lui à Lorient samedi. Le Nice-Lyon de vendredi sera l'occasion de retrouvailles pour Hatem Ben Arfa, formé à l'OL et rappelé en équipe de France pour disputer les matches amicaux contre l'Allemagne et l'Angleterre. La perspective d'un duel entre l'ancien prodige Ben Arfa et l'actuel enfant chéri de Lyon, Alexandre Lacazette, de retour en forme après son triplé face à Saint-Etienne (3-0), est réjouissante. Samedi, outre le match du PSG, le derby corse entre Bastia et le Gazélec Ajaccio sera scruté dans ce contexte de sécurité renforcée, même si le dispositif "spécial derby" ne devrait pas être complété par des mesures supplémentaires. Dimanche, après le duel entre Caen et Angers, surprenants 3e et 4e, l'affiche opposera Saint-Etienne (5e) à Marseille (13e).

