Paris (AFP). Attaque à Bamako: 12 employés d'Air France présents à l'hôtel Radisson en lieu sûr

Douze membres d'un équipage d'Air France qui se trouvaient à l'hôtel Radisson de Bamako au moment d'une attaque par des hommes armés sont en "lieu sûr", a indiqué la direction d'Air France vendredi en début d'après-midi. "La totalité de l?équipage Air France est maintenant en lieu sûr", a indiqué Air France dans un communiqué précisant que la compagnie "est restée en contact permanent avec son équipage (2 pilotes et 10 personnels navigants) présent, au moment des événements". La compagnie a indiqué avoir "déclenché immédiatement sa cellule de crise suite à l?annonce de coups de feu survenus vendredi matin () dans l'hôtel Radisson de Bamako où résidait un équipage de la compagnie". Air France est "en contact permanent avec les autorités et l'escale de Bamako et suit la situation en temps réel", selon le communiqué qui précise que "des mesures de sûreté complémentaires sont en cours de mise en place sur plusieurs escales". Par mesure de précaution, les vols Air France de et vers Bamako de ce vendredi ont été annulés. Des mesures commerciales sont mises en place sur Vendredi matin, l'hôtel Radisson à Bamako, prisé par la clientèle internationale, a été attaqué par des assaillants lourdement armés qui retenaient au départ 170 personnes.

