Paris (AFP). Attentats: l'enquête révèle des failles dans la sécurité, ministres réunis à Bruxelles

Un commanditaire arrivé de Syrie et au moins un suspect dans la nature: alors que l'enquête sur les attentats de Paris révèle d'importantes failles de sécurité, les ministres européens concernés se réunissent vendredi à Bruxelles pour "renforcer la réponse européenne" à la menace jihadiste. Abdelhamid Abaaoud, l'inspirateur présumé des plus sanglants attentats de l'histoire de France (129 morts et 352 blessés) qui ont été revendiquées par l'organisation Etat islamique (EI), est mort. La nouvelle, annoncée jeudi à la mi-journée, a soulagé le grand public autant qu'elle inquiète. Comment cet homme, qu'on pensait en Syrie et qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international, a-t-il pu entrer et voyager en Europe pour coordonner au moins neuf personnes et mener les attaques de vendredi soir ? "Nous ne savons pas" comment Abaaoud est rentré en France, a reconnu le Premier ministre Manuel Valls. "Aucune information émanant de pays européens () suggérant qu'il ait pu arriver en Europe et cheminer jusqu'à la France" n'a été transmise à Paris, a assuré le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Ce sont des renseignements venant de pays hors de l'UE -notamment du Maroc, dont le roi Mohammed VI doit rencontre François Hollande vendredi après-midi- et un témoignage capital qui ont alerté les enquêteurs sur la présence d'Abbaoud en France, et particulièrement à Saint-Denis. "Il est urgent que l'Europe se reprenne, s'organise et se défende contre la menace terroriste", a estimé jeudi Bernard Cazeneuve, qui avait réclamé la tenue de ce conseil extraordinaire "Justice et affaires intérieures" après les attentats. "Si l'Europe n'assume pas ses responsabilités, alors c'est tout le système Schengen qui sera remis en cause", a insisté Manuel Valls, demandant "que chaque pays frontalier de la France joue pleinement son rôle, assume ses responsabilités". - Identifications toujours en cours - La réunion des ministres européens de l'Intérieur et de la Justice de vendredi devrait permettre à la France d'avancer sur ses priorités, affirmées par François Hollande devant le Congrès lundi: "la lutte contre le trafic d'armes", "la mise en place des contrôles coordonnés et systématiques aux frontières" de l'espace Schengen, ainsi que "l'approbation, avant la fin de l'année 2015" du PNR européen (un fichier de données sur les voyageurs aériens, ndlr) "pour assurer la traçabilité du retour des jihadistes". La traque, elle, se poursuit. Après l'identification formelle de Abdelhamid Abaaoud annoncée jeudi, les enquêteurs cherchent à confirmer l'identité d'une femme morte avec Abaaoud durant l'assaut de mercredi. Il pourrait s'agir de sa cousine, Hasna Ait Boulhacen (26 ans), et elle pourrait être la personne qui s'est fait exploser à l'arrivée des policiers. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur n'a "pas exclu" mercredi qu'un "troisième terroriste" ait pu être tué dans l'appartement, les constatations étant compliquées par l'état des corps morcelés et les importants dégâts occasionnés par l'assaut. Les enquêteurs recherchent également Salah Abdeslam, soupçonné de faire partie du "commando des terrasses" qui a mitraillé des cafés et restaurants parisiens, sans doute exfiltré par deux complices présumés depuis inculpés en Belgique. Un autre jihadiste, non identifié, serait peut-être aussi en cavale. Quatre kamikazes, tous Français, ont déjà été identifiés: Brahim Abdeslam (31 ans), Bilal Hadfi (20 ans), Samy Amimour (28 ans) et Omar Ismaïl Mostefaï (29 ans). Il reste à mettre un nom sur un cinquième homme passé par la Grèce cet automne et auprès duquel a été retrouvé au Stade de France un passeport syrien à l'authenticité douteuse, dont les policiers ont diffusé la photo. Restent aussi à identifier deux kamikazes, un au Bataclan et un au Stade de France. - 600 perquisitions - "La menace est toujours présente et va être longue et permanente", a affirmé jeudi soir Manuel Valls. Les perquisitions administratives, facilitées par l'état d'urgence décrété par François Hollande, vont se poursuivre. Depuis vendredi, 600 perquisitions ont été réalisées et 157 personnes ont été assignées à résidence, a indiqué le Premier ministre. Le projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour une durée de trois mois, adopté jeudi à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale, passe devant les sénateurs vendredi. "Le Sénat, je n'en doute pas un seul instant, votera aussi la loi. Elle pourra être promulguée avant la fin de la semaine", a affirmé M. Valls.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire