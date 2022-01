Londres (AFP). Masters: Djokovic-Nadal, premier choc des demi-finales

Novak Djokovic et Rafael Nadal s'affronteront en demi-finales du Masters samedi, alors que Roger Federer difficile vainqueur de Kei Nishikori jeudi, a conservé son invincibilité à Londres, mais s'est fait une petite frayeur en lâchant sa première manche du tournoi. La première affiche des demies s'annonce alléchante et plutôt équilibrée, puisque le Serbe et l'Espagnol se sont déjà affrontés à 55 reprises avec une victoire de plus pour le Majorquin. Il faudra attendre la fin du match vendredi entre Andy Murray et Stan Wawrinka pour connaître l'adversaire de Federer, vainqueur en début de session de Nishikori 7-5, 4-6, 6-4. En soirée, "Nole", peu dans le rythme, n'a ni vraiment tremblé ni réellement convaincu contre le N.6 tchèque Tomas Berdych (6-3, 7-5), se contentant simplement de remettre le contact après avoir concédé sa 1re défaite contre Federer, après 23 succès consécutifs. Samedi, en conclusion d'une saison gargantuesque, le triple tenant du titre, lors d'un remake de la finale 2013 qu'il avait remportée, devra probablement en montrer plus contre Nadal. A 34 ans, Federer n'a pas fait forte impression, mais reste invaincu à Londres et se hisse dans le dernier carré du tournoi des Maîtres pour la 13e fois. Il lui a pour cela fallu 2h10 pour repousser son cadet japonais de 25 ans, qui lui a pris un set et avait passé l'obstacle de la phase de poule en 2014 pour sa première participation. Une nouvelle fois plombé par un jour sans au service, comme face à Berdych dimanche, le Suisse a également commis 35 fautes directes. - Inconstant et nerveux - Inconstant et rapidement nerveux, il ne doit sa victoire qu'à sa capacité à faire le point dans les moments cruciaux, à l'image de ses six balles de break converties sur autant d'obtenues. En tête 3-1 dans la première manche, il s'est ainsi retrouvé mené 4-3 avant de finir par reprendre le service adverse pour remporter le set (7-5). Dans les deuxième et troisième manches, Federer s'est vu rejoint de 4-1 à 4-4. Dans le deuxième set, cinq jeux d'affilée remportés par un Nishikori très mobile et bon relanceur, ont permis au Japonais d'égaliser (6-4). Pensant peut-être avoir fait le plus dur dans le set décisif en revenant encore une fois au score, Nishikori a montré quelques signes de fébrilité ou de fatigue dans les derniers instants. Federer, qui mène désormais 4-2 dans ses face-à-face avec le Japonais après avoir remporté leurs trois derniers duels, reste plus que jamais en course pour un septième titre historique au Masters. Nishikori, N.5 mondial en fin de saison dernière, a reculé cette année mais, compte tenu de sa blessure à un mollet en début d'été, il finit quand même sa saison sur une bonne impression avec notamment une victoire obtenue contre Berdych mardi. Sans grand suspens, l'intérêt de la rencontre du soir n'a tenu qu'aux à-coups de Djokovic. Dans la 1re manche, il a laissé filé un break avant d'accélérer à 3-3 en remportant les trois derniers jeux. Rebelote dans la 2e manche, qui a même vu Berdych tenir son adversaire jusqu'à 5-5 avant de lâcher prise.

